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Зеленский назвал приоритеты развития предпринимательства в Украине

16:35, 20 июня 2019
Финансы
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Зеленский отметил важность развития конкуренции / Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетом нового руководства страны будет защита конкуренции и ограничение монополий на украинском рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса.

«Чтобы успешно конкурировать в мире, нам необходимо научиться конкурировать внутри страны. Поэтому еще один наш приоритет - защита конкуренции и ограничение монополий», - отметил президент.

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Теги: #Украина#бизнес