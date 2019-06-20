Зеленский назвал приоритеты развития предпринимательства в Украине
16:35, 20 июня 2019Финансы
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Зеленский встретился с представителями бизнеса.
Зеленский отметил важность развития конкуренции / Скриншот
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетом нового руководства страны будет защита конкуренции и ограничение монополий на украинском рынке.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса.
«Чтобы успешно конкурировать в мире, нам необходимо научиться конкурировать внутри страны. Поэтому еще один наш приоритет - защита конкуренции и ограничение монополий», - отметил президент.
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