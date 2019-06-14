ЕС сократил "черный список" налоговых гаваней

В "черном списке" ЕС теперь остаются 11 юрисдикций.

Европейский Союз исключил Доминику из "черного списка" налоговых гаваней после того, как страна выполнила необходимые требования.

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Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Доминика выполнила свои обязательства и решила беспокойство ЕС относительно автоматического обмена финансовой информацией. В частности, Доминика выполнила необходимые шаги для подписания и ратификации многосторонней конвенции ОЭСР о взаимной административной помощи. Этот шаг гарантирует исключение Доминики из перечня стран, не сотрудничающих с ЕС" , - говорится в сообщении.

В "черном списке" ЕС теперь остаются 11 юрисдикций: Американское Самоа, Белиз, Фиджи, Гавайи, Маршалловы острова, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Объединенные Арабские Эмираты, Виргинские острова и Вануату.

ЕС создал "черный список" в 2017 году после вскрытия широко распространенных схем уклонения от уплаты налогов.

Как известно, Украина и Содружество Доминики в мае отменили визовый режим.

Содружество Доминики - остров на границе Карибского моря и Атлантического океана, между Гваделупой и Мартиника, с населением около 72 тысяч жителей.