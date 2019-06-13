Украина использовала только 39% кредитов Всемирного банка

В Минфине говорят, что это рекордный показатель. Ранее максимальный показатель за годы сотрудничества с кредитором составлял 30%.

Украина нарастила текущую выборку по кредитам Всемирного банка до рекордного показателя в 39% с прежнего максимума за годы сотрудничества с кредитором на уровне 30% в 2013 году.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, по состоянию на 1 июня освоение средств международных финансовых организаций по сравнению с аналогичной датой прошлого года выросло на 286,86 млн долл. и 141,150 млн евро.

Отмечается, что благодаря разблокированию платежей по проектам, бенефициаром которых является НЭК «Укрэнерго», и положительной динамике, в ближайшие месяцы ожидается значительный рост выборки средств.

В Минфине напомнили, что в феврале-марте текущего года совместно с международными финансовыми организациями проведен пересмотр портфелей инвестиционных проектов Международного банка реконструкции и развития, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и согласованы дальнейшие шаги по улучшению выборки средств.

Справка УНИАН. Портфель кредитов международных финансовых организаций в Украине состоит из 32 проектов общей стоимостью 5 млрд евро и 2 млрд долл., привлеченных государством или под государственные гарантии.