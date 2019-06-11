Долги растут: Минфин одолжил на внутреннем рынке еще 6,6 миллиарда гривень
Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 6,479 млрд грн и 4,4 млн долл.
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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 84, 175, 329 и 791 день с доходностью 18%, 18,39%, 18,45% и 17,95% годовых, соответственно.
Кроме того, Минфин привлек гривневые средства в результате дебютного размещения облигаций сроком обращения 2086 дней, или 6 лет, под 15,85% годовых. Размещение этих облигаций позволило привлечь в госбюджет 3,422 млрд грн, или более половины привлеченных гривневых средств.
Средства в долларах привлечены на 295 и 491 день с доходностью 7,25% годовых.
Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по официальному курсу Национального банка составил 6,595 млрд грн.
Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины за 5 месяцев этого года привлекло на внутреннем рынке 147 млрд грн, увеличив суммы привлечений от иностранных инвесторов, коммерческих банков и физических лиц.