Долги растут: Минфин одолжил на внутреннем рынке еще 6,6 миллиарда гривень

Министерство на ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет 6,5 млрд грн и 4 млн долл.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 6,479 млрд грн и 4,4 млн долл.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 84, 175, 329 и 791 день с доходностью 18%, 18,39%, 18,45% и 17,95% годовых, соответственно.

Кроме того, Минфин привлек гривневые средства в результате дебютного размещения облигаций сроком обращения 2086 дней, или 6 лет, под 15,85% годовых. Размещение этих облигаций позволило привлечь в госбюджет 3,422 млрд грн, или более половины привлеченных гривневых средств.

Средства в долларах привлечены на 295 и 491 день с доходностью 7,25% годовых.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по официальному курсу Национального банка составил 6,595 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины за 5 месяцев этого года привлекло на внутреннем рынке 147 млрд грн, увеличив суммы привлечений от иностранных инвесторов, коммерческих банков и физических лиц.