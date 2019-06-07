Международные резервы Украины сократились до $19,4 миллиарда

Сокращение резервов обусловлено долговыми выплатами в валюте на 1,8 миллиарда долларов.

Международные резервы Украины на начало июня составили 19,4 миллиарда долларов, что на 5,5% ниже показателя на начало мая.

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Согласно данным на сайте НБУ, с начала года, в январе-мае, резервы сократились на 6,8%.

Нацбанк отметил, что сокращение резервов в мае обусловлено существенными долговыми выплатами в валюте, которые за месяц составили 1,8 миллиарда долларов.

Вопреки пиковой долговой нагрузке, ситуация на финансовом рынке оставалась стабильной, что позволило регулятору пополнить резервы посредством покупки валюты на сумму более 160 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на начало мая составили 20,525 миллиарда долларов, что на 0,5% ниже показателя месяцем ранее.

В 2018 году резервы выросли на 10,6% - до 20,820 миллиарда долларов, обновив пятилетний максимум.