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В Минфине назвали стоимость ежегодной подготовки школьника в Украине

17:34, 04 июня 2019
Финансы
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Общие расходы этих школ в прошлом году составили 82,8 миллиарда гривень / фото УНИАН

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Об этом сообщается на сайте Министерства финансов со ссылкой на анализ данных об использовании образовательной субвенции и других показателей работы учреждений среднего образования в 2018 году.

Отмечается, что Минфин проанализировал данные 14,8 тысячи школ, в которых учатся 3,9 миллиона учеников и работают 425 тысяч учителей. Общие расходы этих школ в 2018 году составили 82,8 миллиарда гривень.

По информации министерства, анализ показал превышение средних расходов на обучение одного ученика в отдельных районах и объединенных территориальных общинах по сравнению со средними по стране в несколько раз.

На основании собранных данных Минфин подготовил интерактивный аналитический инструмент ("дешборд"), позволяющий увидеть бюджетные расходы на образование в целом по стране, а также по отдельным областям или школам.

Минфин пообещал проводить постоянный мониторинг эффективности расходов на среднее образование и обновлять данные "дешборда".

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров определил пять министерств для проведения в 2019 году обзоров расходов государственного бюджета. В этом перечне министерства образования и науки, здравоохранения, энергетики и угольной промышленности, социальной политики, аграрной политики.

По результатам обзора рабочие группы до 1 декабря предоставят правительству отчеты, на основании которых может быть принято решение о корректировке Бюджетной декларации и проекта государственного бюджета на плановый период.

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Теги: #среднее образование#среднее образование в Украине