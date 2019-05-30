Украина до выборов не будет размещать евробонды - СМИ

Минфин и МВФ надеются, что Украине хватит имеющихся денег для выполнения всех обязательств.

Министерство финансов не считает целесообразным выход на международные рынки капитала до досрочных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля.

Читайте такжеУкраине в этом году предстоит выплатить $6,3 миллиарда долгов

Об этом представители Минфина и миссии МВФ сообщили инвесторам Украины во время конференс-колла 29 мая, сообщили LIGA.net участники разговора.

"Министерство намерено больше внимания уделять внутреннему рынку – в ближайшее время он выпустит пятилетние гривневые ОВГЗ. Сейчас гривневые обязательства составляют 35% от всей суммы госдолга. Цель Минфина – 50%", - говорится в резюме конференс-колла, которое рассылала клиентам одна из крупных украинских инвест-компаний. Документ есть в распоряжении редакции.

Участники беседы отметили, что правительство располагает средствами в эквиваленте 60 млрд грн (более $2 млрд). Вместе с золотовалютными резервами НБУ ($19,3 млрд) этого достаточно для покрытия выплат в 2019 году. На финальном этапе находятся переговоры с ЕС относительно предоставления макрофинансовой помощи, и Мировым банком - по кредитным гарантиями. Это дополнительная возможность привлечь заимствования в валюте, отмечают в Фонде.

Миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом посетила Киев в период с 21 по 29 мая 2019 для обсуждения последних политических и экономических событий. Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий по новой программе сотрудничества после парламентских выборов, сообщили в украинском представительстве МВФ, комментируя возвращение представителей Фонда в Вашингтон.