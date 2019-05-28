ЕС вводит в оборот новые купюры в 100 и 200 евро (фото)

Дизайн новых банкнот немного изменился, они стали уже и обладают дополнительными элементами защиты, передает Европейский центробанк.

Новые купюры в 100 и 200 евро вводятся в обращение в странах еврозоны во вторник, 28 мая.

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Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Европейский центробанк.

"Обновленные банкноты сохранили прежнюю цветовую гамму, но немного изменился их дизайн. Они стали уже: теперь их ширина такая же, как у купюры в 50 евро. Отмечается, что благодаря этому новые купюры будут легче помещаться в кошельках граждан, а банкоматы будут быстрее их обрабатывать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обновленные купюры в 100 и 200 евро снабжены дополнительными элементами защиты. На них нанесены невидимые глазу защитные знаки, которые может считать только машина. Кроме того, они содержат новый элемент - голограмму, которая меняется при поворачивании купюры. Эти банкноты завершают обновление второй серии европейской валюты, новые купюры в 5, 10, 20 и 50 евро уже вышли в обращение.

"Старые банкноты будут также использоваться до их естественного вывода из обращения. Обновленная купюра в 500 евро выпускаться не будет, в конце 2018 года старую версию перестали выпускать в обращение. Это сделано, чтобы затруднить финансирование терроризма и нелегальной трудовой деятельности", - подчеркивает издание.