Украина присоединилась к глобальному депозитарию

С сегодняшнего дня иностранные инвесторы могут покупать украинские государственные ценные бумаги и рассчитываться за них через систему международного депозитария.

Украинский рынок присоединился к международному центральному депозитарию ценных бумаг Clearstream через счет, открытый в депозитарии Национального банка Украины.

Читайте такжеFitch подтвердил рейтинги трех украинских банков с иностранным капиталом

"С сегодняшнего дня иностранные инвесторы могут покупать украинские государственные ценные бумаги и рассчитываться за них через систему международного депозитария Clearstream", - сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что подключение к Clearstream облегчает доступ иностранных инвесторов к гривневым государственным ценным бумагам, а также снижает их операционные расходы на расчеты.

По оценкам НБУ, этот шаг будет способствовать росту спроса на облигации внутреннего госзайма, что позволит правительству Украины расширить источники долгосрочного финансирования, снизить стоимость заимствований, сократить потребности государства во внешнем финансировании и снизить валютные риски.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в январе-мае вырос в 6,5 раза - до 41,4 миллиарда гривень.