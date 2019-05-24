"Есть несколько спорных моментов": у Зеленского объяснили позицию по сотрудничеству с МВФ

У команды Зеленского есть "конструктивный настрой" относительно переговоров с МВФ.

Украина не намерена отказываться от сотрудничества с Международным валютным фондом. В свою очередь, МВФ имеет ряд вопросов к украинской власти, которые требуют законодательного урегулирования.

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Об этом рассказал представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус, комментируя информацию СМИ о якобы отъезде миссии МВФ из Украины, передает «Обозреватель».

"МВФ на сегодняшний день продолжает сотрудничество с Украиной, идут соответствующие шаги, переговоры, чтобы это сотрудничество продолжалось. Никто не заявлял о разрыве сотрудничества и невыполнении каких-то пунктов меморандума. Я надеюсь, что сотрудничество будет продолжаться исходя из наших интересов", – подчеркнул представитель президента Зеленского.

Герус напомнил, что в Украине рост ВВП в первом квартале составил всего 2,2%. По его словам, в таких неблагоприятных экономических условиях Украине будет тяжело без помощи МВФ, поэтому сотрудничество надо продолжать.

"На сегодняшний день есть несколько спорных моментов, но они будут обсуждаться и решаться, есть конструктивный настрой. Мониторинговая миссия интересуется, как у нас проходят реформы, что у нас происходит с борьбой с коррупцией, интересуется, что у нас с ответственностью за незаконное обогащение. Есть ряд вопросов, которые требуют законодательного урегулирования. Планируются встречи МВФ в частности с командой президента", – отметил он.

Как подчеркнул Герус, представителям МВФ "не очень нравится" отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение.

"Ее нужно вернуть. Для этого Верховная Рада должна принять закон", – пояснил он.