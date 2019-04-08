Кабмин начал конкурсный отбор в набсоветы госбанков

Меморандум с МВФ предусматривает назначение независимых набсоветов в украинских госбанках.

Кабинет министров Украины начал конкурсный отбор претендентов на должности независимых членов наблюдательных советов крупнейших государственных банков, включая "ПриватБанк", "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк".

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Как сообщается на правительственном сайте, конкурс продлится с 5 апреля по 10 мая включительно.

Для участия в конкурсе претенденты должны до 25 апреля включительно предоставить документы для участия в конкурсе в набсовет "Ощадбанка" - компании "Педерсен энд Партнерс", "Укрэксимбанка" - "Уорд Хауэл Украина", "ПриватБанка" - "Телент Эдвайзорс".

Справка УНИАН. Согласно новому закону о корпоративном управлении в госбанках, набсовет каждого финучреждения будет состоять из 9 членов, включая 6 независимых и по одному представителю Кабинета министров, Администрации президента и профильного комитета Верховной Рады.

Меморандум с Международным валютным фондом по новой программе для Украины объемом 3,9 миллиарда долларов предусматривает назначение независимых набсоветов в госбанках до конца марта 2019 года.