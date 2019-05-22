В Украине начали торговать облигациями правительства США
Украинская фондовая биржа ПФТС провела первые результативные торги облигациями Департамента казначейства США.
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Как сообщили в пресс-службе биржи, 21 мая было заключена и выполнена биржевая сделка по продаже 2460 облигаций Департамента казначейства США, стоимость биржевого контракта составила 6,55 млн грн.
"Это первая биржевая сделка с облигациями иностранного государства за всю историю существования организованного рынка ценных бумаг Украины", - отметили в пресс-службе.
В сообщении отмечается, что торговля казначейскими нотами правительства США стала возможна после принятия соответствующего решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о допуске облигаций иностранного государства к обороту на территории Украины.
Вышеупомянутые ценные бумаги были включены в биржевой список ПФТС 17 мая с погашением 31 января 2023 года, номинал - 100 долларов, доходность - 2,375% (выплата осуществляется дважды в год, каждые 6 месяцев – 31 июля, 31 января).
Как сообщал УНИАН, 12 марта Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о допуске облигаций правительства США к обороту на территории Украины.
Общий объем торгов ценными бумагами на украинских фондовых биржах в 2018 году составил 260,87 млрд грн.
Справка УНИАН. Фондовая биржа ПФТС с 1997 года осуществляет профессиональную деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг Украины на основании лицензии, выданной Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.
Биржа ПФТС является одним из крупнейших организаторов торговли на рынке ценных бумаг Украины и поддерживает межрегиональную систему электронных торгов ценными бумагами в режиме реального времени.