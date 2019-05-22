В Украине начали торговать облигациями правительства США

21 мая состоялась биржевая сделка с облигациями иностранного государства, которая стала первой за всю историю существования организованного рынка ценных бумаг Украины.

Украинская фондовая биржа ПФТС провела первые результативные торги облигациями Департамента казначейства США.

Читайте такжеНацбанк отменил валютные лицензии для участников фондового рынка

Как сообщили в пресс-службе биржи, 21 мая было заключена и выполнена биржевая сделка по продаже 2460 облигаций Департамента казначейства США, стоимость биржевого контракта составила 6,55 млн грн.

"Это первая биржевая сделка с облигациями иностранного государства за всю историю существования организованного рынка ценных бумаг Украины", - отметили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что торговля казначейскими нотами правительства США стала возможна после принятия соответствующего решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о допуске облигаций иностранного государства к обороту на территории Украины.

Вышеупомянутые ценные бумаги были включены в биржевой список ПФТС 17 мая с погашением 31 января 2023 года, номинал - 100 долларов, доходность - 2,375% (выплата осуществляется дважды в год, каждые 6 месяцев – 31 июля, 31 января).

Как сообщал УНИАН, 12 марта Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о допуске облигаций правительства США к обороту на территории Украины.

Общий объем торгов ценными бумагами на украинских фондовых биржах в 2018 году составил 260,87 млрд грн.

Справка УНИАН. Фондовая биржа ПФТС с 1997 года осуществляет профессиональную деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг Украины на основании лицензии, выданной Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Биржа ПФТС является одним из крупнейших организаторов торговли на рынке ценных бумаг Украины и поддерживает межрегиональную систему электронных торгов ценными бумагами в режиме реального времени.