Кабмин выделил «Укроборонпрому» 32 миллиона на проведение финаудита
Кабинет министров выделил "Укроборонпрому" 32 млн грн на возвратной основе, чтобы госконцерн провел финансовый аудит своей деятельности.
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Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
"Мы выделяем сегодня на возвратной основе 32 млн грн для «Укроборонпрома», чтобы «Укроборонпром» начал глубокий финансовый аудит своей деятельности», - сказал премьер.
Также Гройсман сообщил, что правительство подготовило законопроект, позволяющий сделать более открытым использование средств Гособоронзаказа.
«Мы вносим законопроект относительно прозрачной работы «Укроборонпрома», все, что касается военной техники и закупок в этой сфере, это то, что мы обещали на предыдущем заседании правительства», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, 15 мая премьер Гройсман заявил, что правительство обяжет «Укроборонпром» в течение десяти дней определиться с исполнителем международного финансового аудита деятельности госконцерна.
Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.