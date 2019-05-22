Кабмин выделил «Укроборонпрому» 32 миллиона на проведение финаудита

Также правительство подготовило законопроект, позволяющий сделать более открытым использование средств Гособоронзаказа.

Кабинет министров выделил "Укроборонпрому" 32 млн грн на возвратной основе, чтобы госконцерн провел финансовый аудит своей деятельности.

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Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы выделяем сегодня на возвратной основе 32 млн грн для «Укроборонпрома», чтобы «Укроборонпром» начал глубокий финансовый аудит своей деятельности», - сказал премьер.

Также Гройсман сообщил, что правительство подготовило законопроект, позволяющий сделать более открытым использование средств Гособоронзаказа.

«Мы вносим законопроект относительно прозрачной работы «Укроборонпрома», все, что касается военной техники и закупок в этой сфере, это то, что мы обещали на предыдущем заседании правительства», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 15 мая премьер Гройсман заявил, что правительство обяжет «Укроборонпром» в течение десяти дней определиться с исполнителем международного финансового аудита деятельности госконцерна.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.