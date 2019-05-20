Во вторник в Украине ощутимо подешевеет валюта

Официальный курс НБУ на 21 мая: 100 USD – 2620,2895 гривни; 100 EUR – 2926,0773 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2620,2895 (20 мая – 2636,8202)

100 EUR – 2926,0773 (20 мая – 2945,8555)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 20 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,12/26,16 гривни/доллар, что на 21 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,16/29,20 гривни/евро, что на 26 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.