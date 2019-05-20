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Гривня ощутимо "отвоевала" позиции у доллара: курсы валют

18:22, 20 мая 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,12 - 26,15 гривни;

Евро - 29,16 - 29,19 гривни;

Российский рубль - 0,4046 - 0,4053 гривни.

Как сообщает УНИАН, Нацбанк установил на завтра следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 26,20 гривни/доллар и 29,26 гривни/евро.

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Теги: #курс гривни#гривня межбанк