Гривня ощутимо "отвоевала" позиции у доллара: курсы валют

При этом на открытии межбанка котировки гривни установились на уровне 26,34 - 26,38 гривни за доллар.

20 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,12 - 26,15 гривни за доллар. Читайте такжеДобавит нервозности: эксперт спрогнозировал, что будет с курсом гривны после заявленный Зеленского Об этом сообщает Finance.ua. На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими: Доллар США - 26,12 - 26,15 гривни; Евро - 29,16 - 29,19 гривни; Российский рубль - 0,4046 - 0,4053 гривни. Как сообщает УНИАН, Нацбанк установил на завтра следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 26,20 гривни/доллар и 29,26 гривни/евро.

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