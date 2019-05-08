«Укрпошта» будет покупать бензин через Prozorro

Отмечается, что товары или услуги широкого потребления, рыночные цены которых сильно колеблются, станет закупать быстрее и проще.

Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» заключила первое рамочное соглашение в системе Prozorro на закупку бензина у предварительно отобранных поставщиков.

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Об этом сообщила пресс-служба Prozorro в соцсети Facebook.

«В Prozorro заключили первое рамочное соглашение. «Укрпошта» будет закупать бензин у предварительно отобранных поставщиков. Скажем, нужна партия горючего, объявляют аукцион - и уже через неделю заказчик с товаром», - сказано в сообщении.

Отмечается, что товары или услуги широкого потребления, рыночные цены которых сильно колеблются, станет закупать быстрее и проще.

«Для этого заказчики заключают рамочное соглашение (РС) сроком до 4 лет. В течение срока действия РС заказчик покупает продукцию отдельными партиями по конкурентным ценам без дополнительных соглашений», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Украины и Национальная полиция приобрели половину всего закупаемого бензина через систему государственных закупок Prozorro.