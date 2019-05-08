Новоназначенный глава налоговой рассказал о первых шагах на посту

В частности, по словам Верланова, выведение налоговой милиции из состава ГНС должно стать одним из шагов по превращению службы в сервисную организацию, ориентированную на клиента.

Назначенный председателем Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов выступает за демилитаризацию службы и выведение налоговой милиции из её состава.

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Об этом он сообщил журналистам после сегодняшнего назначения на заседании правительства.

«По налоговой милиции позиция четкая. Государственная налоговая служба должна быть демилитаризирована, то есть, правоохранительная функция должна быть отделена от функции сервисной. На сегодня это вопрос политического компромисса. Есть несколько вариантов, которые представлены в комитете Верховной Рады, но сопротивления с моей стороны этому процессу не будет», - сказал он.

По его словам, выведение налоговой милиции из состава ГНС должно стать одним из шагов по превращению службы в сервисную организацию, ориентированную на клиента.

Также Верланов планирует создать в ГНС департамент трансфертного ценообразования и департамент, который будет заниматься всеми электронными сервисами в стране.

По его словам, создавать новые департаменты планируется после завершения всех юридических процедур, связанных с запуском ГНС.

"После утверждения штата мы начнем выполнять задачи, которые стояли перед нами годами. Это - функциональное распределение, создание департаментов, которые добавят нового качества работы Государственной налоговой службе, таких как департамент трансфертного ценообразования, департамент, который будет заниматься всеми электронными сервисами", - сказал он.

Верланов также выступает за обновление кабинета налогоплательщика для юридических лиц и запуск аналогичных функций для граждан.

«Кабинет налогоплательщика необходимо обновить с точки зрения функционала, хотя он является достаточно развитым. Мы будем как можно скорее наполнять его большим количеством функций. С другой стороны – его нужно обновлять, делать следующую версию этой прошивки, то есть, версию 2.0 с точки зрения удобности его использования, относительно мобильных приложений и относительно популяризации», - сказал Верланов.

«Мы видим, что бизнес очень благосклонно относится к тому, что не нужно никому ходить. Аналогичные сервисы должны быть запущены для граждан», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров сегодня назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы Украины (ГНС).

Справка УНИАН. В декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Согласно Меморандуму по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, процесс реорганизации ГФС планировалось завершить к концу апреля текущего года.

Однако 17 апреля Окружной административный суд Киева по иску народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака приостановил конкурс по отбору руководителя таможенной службы и запретил Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы проводить данный конкурс.

До этого конкурсная комиссия успела завершить один из этапов конкурса, отобрав кандидатов на пост руководителей таможенной и налоговой служб, претендентами на пост последней, в частности, стали заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов, исполнительный директор "Стандарт-аудит" Дмитрий Алексеенко и заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

Поскольку конкурс по отбору главы таможенной службы заблокирован через суд, комиссия провела финальный отбор кандидатов на пост главы налоговой, в ходе которого победу одержал Верланов, кандидатуру которого комиссия рекомендовала правительству утвердить в данной должности.