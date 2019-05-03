После выходных в Украине подешевеют доллары и евро

Официальный курс НБУ на 6 мая: 100 USD – 2648,0461 гривни; 100 EUR – 2953,8954 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2648,0461 (3 мая – 2655,7242)

100 EUR – 2953,8954 (3 мая – 2977,5980)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 3 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,48/26,51 гривни/доллар, что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,57/29,60 гривни/евро, что на 17 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.