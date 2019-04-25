«АХА Страхование» успешно завершила первый квартал 2019 года

Компании «АХА Страхование» и «АХА Страхование Жизни» подвели финансовые итоги первого квартала 2019 года. По результатам трех месяцев 2019 года чистая прибыль компаний «АХА Страхование» и «АХА Страхование Жизни» в Украине составила 32 млн грн по МСФО Группы (прибыль по украинским стандартам составила 30,7млн грн).

Сумма собранных страховых премий «АХА Страхование» за 3 месяца 2019 года составляет более 525 млн грн, что на 13 % больше по сравнению с прошлым годом. Количество договоров страхования составило более 389 тыс, что на 16% больше, чем в 2018 году.

Одним из самых приоритетных сегментов остается страхование КАСКО, сумма страховых премий по этому виду выросла на 17% по сравнению с результатами 2018 года. В программах страхования имущества премии выросли на 4%, в добровольном медицинском страховании - на 10%, в сегменте туристического страхования – на 41%.

Общий объем страховых выплат в первом квартале 2019 года вырос на 4% и составил порядка 242 млн грн по итогам 12 месяцев 2018 года. Из них выплаты физическим лицам составили более 178 млн грн

Удовлетворенность клиентов сервисом остается на высоком уровне 92%. «AXA Страхование» – единственная компания, использующая Тransparent Customer Feedback, сервис, позволяющий сразу после урегулирования оценить качество услуг компании по 5-звездочной шкале. Отзывы появляются на сайте компании в режиме реального времени. Администрирует процесс сбора и проверку отзывов независимая компания eKomi «The Feedback Company», европейский лидер в области работы с обратной связью клиентов.

Андрей Перетяжко, Первый вице-президент «AXA Страхование», отмечает: «Мы успешно начали 2019 год и планируем держать такую же высокую планку на протяжении всего года. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и абсолютно уверены, что финансовые и стратегические цели 2019 года будут достигнуты в полном объеме».