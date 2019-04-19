В понедельник в Украине подорожает валюта

Официальный курс НБУ на 22 апреля: 100 USD – 2685,3970 гривни; 100 EUR – 3021,0716 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2685,3970 (19 апреля – 2683,7655)

100 EUR – 3021,0716 (19 апреля – 3019,2362)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 19 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,81/26,85 гривни/доллар, что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,15/30,19 гривни/евро, что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Учитывая установленный официальный курс, с начала апреля гривня укрепилась к доллару США на 1,3%, к евро – на 1,2%.