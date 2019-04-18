Конфликт вокруг Boeing: Евросоюз готовит ввозные пошлины на 400 товаров из США

Среди таких товаров могут быть пищевые продукты, чемоданы, тракторы, вертолеты, видеоигры.

Евросоюз подготовил перечень товаров из США, о которых он может ввести импортные пошлины в ответ на аналогичные меры Вашингтона. Речь идет о списке из более 400 импортированных товаров на общую сумму в 20 миллиардов долларов США в год.

Читайте такжеТрамп подтвердил планы ввести пошлины на товары из Евросоюза

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

"В перечне упоминаются живая и замороженная рыба, орехи, кетчуп, вино, табак, алкогольные напитки, чемоданы, рюкзаки, самолеты, вертолеты, тракторы и видеоигры", - говорится в сообщении.

Данный перечень - предварительный. Еврокомиссия заявила о начале общественных консультаций с целью принятия мер в рамках конфликта вокруг концерна Boeing после соответствующего решения Мировой организации торговли (ВТО).

"Европейские компании должны иметь возможность конкурировать на справедливых и равных условиях", - заявила комиссар ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем. Вместе с тем она подчеркнула, что именно диалог должен доминировать в отношениях таких партнеров как США и ЕС.

Консультации продлятся до 31 мая 2019 года. Они направлены на определение заинтересованных сторон, которые, возможно, пострадали от американских субсидий концерна Boeing, указывается в заявлении Еврокомиссии.

11 апреля ВТО опубликовала окончательный отчет относительно спора вокруг американского авиастроительного концерна Boeing, признав, что субсидии США в размере 12 миллиардов долларов нарушили принцип честной конкуренции с европейским Airbus и нанесли ему значительный урон. Жалобы на законность субсидий, полученных Boeing от США и Airbus от Евросоюза, поступивших в ВТО в один день - 6 октября 2004 года. С тех пор США и ЕС по очереди обвиняют друг друга в незаконном предоставлении субсидий своим авиастроителям.

В мае 2018 года ВТО признала субсидии ЕС для Airbus ущемлением интересов Boeing, США тогда сразу Евросоюза пригрозили штрафными мерами. В марте 2019 года ВТО встала на сторону ЕС, заявив, что в США прослеживалась незаконная финансовая поддержка Boeing.