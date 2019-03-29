ВТО признала незаконными субсидии для Boeing от правительства США

В ЕС и Airbus считают это решение своей победой.

Всемирная организация торговли (ВТО) в четверг, 28 марта, приняла решение, что США, несмотря на правила и решения организации и в дальнейшем оказывали авиастроительному концерну Boeing некоторые субсидии. Это решение позволяет Евросоюзу требовать у США возмещений.

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В Европейской комиссии считают решение ВТО своей окончательной победой. "Решение ВТО приветствуют в ЕС, его приветствует также авиапромышленность и ее работники", - завила 28 марта еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, сообщает “Немецкая волна”.

Как пояснили в Еврокомиссии, субсидии позволяли американскому авиастроителю продавать свои самолеты дешевле, что наносило ущерб европейскому концерну Airbus. В концерне Airbus также приветствовали решение ВТО. "Это явная победа для ЕС и Airbus", - подчеркнул главный юрист европейского концерна Джон Харрисон.

В то же время в ЕС не вспомнили о собственных субсидиях для Airbus, которые в ВТО ранее объявили незаконными. Теперь обе стороны могут ожидать на определение ограничительных тарифов или отозвать свои иски. Харрисон надеется на дипломатическое решение. "Мы надеемся, что эти решения подтолкнут США и Boeing... к конструктивному сотрудничеству ради создания справедливых условий торговли", - заявил он.