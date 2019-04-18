Торговое соглашение между США и Китаем могут подписать в мае - Bloomberg

Если соглашение будет достигнуто, сторонам понадобится еще пара недель для доработки финального текста.

Высокопоставленные чиновники КНР интенсивно работают над достижением договоренностей с партнерами из США, стремясь к тому, чтобы президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин смогли подписать торговое соглашение уже в мае, во время визита Трампа в Японию.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники.

"По информации источников, дипломаты, ведущие переговоры, целенаправленно работают над тем, чтобы обеспечить возможность подписания документа именно в эти сроки", - говорится в сообщении.

Ранее Wall Street Journal писала, что в конце апреля в Пекин собирается представитель США по торговле Роберт Лайтхайзер, а в начале мая в Вашингтон прибудет представитель КНР. Если соглашение будет достигнуто, сторонам понадобится пара недель для доработки финального текста с соблюдением всех юридических деталей.