Победа «Укрнафты» над Россией: юрист объяснил, как итоги арбитража ударят по РФ

Решение арбитража позволяет арестовывать российские активы в более чем 150 юрисдикциях мира.

Решение международного арбитражного трибунала, который признал, что РФ незаконно экспроприировала имущество украинских инвесторов (в частности – «Укрнафты») после оккупации Крыма, позволяет взыскать компенсацию с российской стороны в принудительном порядке.

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Об этом журналистам рассказал юрист, представитель компании Hughes Hubbard & Reed LLP Виталий Морозов. Речь идет о решении в арбитраже «ООО «Стабил» и другие против Российской Федерации», дело № 2015-35 Постоянной палаты третейского суда в Гааге (ППТС).

«По этому решению «Укрнафте» присуждено приблизительно 44 миллиона долларов США, плюс возмещение издержек, расходов и проценты на эти суммы. И также «Стабилу» присуждена приблизительно такая же сумма. В общей сложности приблизительно 100 миллионов долларов США присуждено в обоих арбитражных делах», - отметил юрист.

Специалист, при этом, не ожидает, что РФ будет добровольно исполнять эти решения, но существует механизм принудительного взыскания компенсации во всех странах, которые подписали Нью-Йоркскую конвенцию по исполнению арбитражных решений.

Так, аресты российских активов могут быть предъявлены в более чем 150 юрисдикциях мира.

«Точка уже поставлена. Это решение подлежит исполнению немедленно. То есть взыскивать компенсацию с России можно уже сейчас», – констатировал юрист.

Он допускает, что российская сторона будет пытаться аннулировать решение арбитража, но такие перспективы маловероятны.

12 апреля Международный арбитражный трибунал вынес окончательное решение о том, что Российская Федерация незаконно экспроприировала автозаправочные станции, нефтебазы и связанные с ними активы, принадлежащие или арендуемые украинскими инвесторами, после оккупации и аннексии Крыма Российской Федерацией в 2014 году.

Речь идет о двух арбитражах. В первом выиграли компании, принадлежащие бизнесмену Игорю Коломойскому. Во втором победила «Укрнафта». Четыре года адвокаты доказывали, что во время аннексии Крыма, кроме всего прочего, Россия нарушила соглашение о взаимной защите инвестиций. Все это время россияне пытались убедить судей, что эти дела не относится к их юрисдикции. Наконец, суд обязал Россию выплатить истцам полную компенсацию в размере 43,5 млн и 44 млн долларов США соответственно.

Украинскими инвесторами являются компании ООО «Стабил», ООО «Рубенор», ООО «Рустел», ООО «Новелл-Эстейт», ПИИ в форме ООО «Кіровоград-Нафта», ООО «Крым-Петрол», ООО «Пирсан» ( «Владельцы АЗС »), ООО« Трейд-Траст », ООО« Элефтерия »(«Арендаторы АЗС»), ООО« ПКФ Сатек »и ООО« Стемв-Групп »(«Владельцы нефтебаз»).

Инвесторы начали арбитраж в 2015 году в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций, от 27 ноября 1998 года.

Арбитраж вела группа признанных международных арбитров.

В июне 2017 арбитры решили, что они обладают юрисдикцией рассматривать дело. Такое решение было подтверждено Федеральным судом Швейцарии в октябре 2018 года после соответствующего обжалования со стороны РФ.

В своем окончательном решении арбитражный суд постановил что Российская Федерация «экспроприировала крымские АЗС и нефтебазы заявителей 22 апреля 2014 года». Суд установил, что «действия Российской Федерации были направлены именно на истцов и их инвестиции, и поэтому они по определению являются дискриминационными, что делает экспроприацию незаконной в соответствии с Соглашением».

Трибунал также отметил, что «имея в виду то, что господин Коломойский владеет значительной долей в уставных капиталах Истцов, нет необходимости в дополнительных доказательствах дискриминационных намерений ответчика по осуществимой экспроприации собственности господина Коломойского».