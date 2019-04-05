Эксперт рассказал о перспективах обжалования Украиной решения ВТО

Юрист отметил, что Украина может подать апелляцию на решение ВТО о правомерности действий РФ по блокировке транзита украинских товаров.

Отечественные юристы полагают, что Украина имеет все шансы опротестовать в постоянном Апелляционном органе Всемирной торговой организации решение арбитров ВТО по спору Украины и РФ, согласно которому Россия в 2016 году действовала правомерно, заблокировав транзит украинских товаров по своей территории.

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Об этом УНИАН заявила партнер юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Алены Омельченко.

"Третейская группа рассмотрела требования Украины и дала им оценку. Это имеет особое значение в свете того, что постоянный Апелляционный орган ВТО ограничен лишь вопросами права, рассмотренными в отчете третейской группы, и юридическим толкованием, данным третейской группой. Фактически, без анализа, проведенного группой, Украина лишилась бы возможности оспорить решение по существу", - отметила она.

По словам юриста, данное решение Всемирной торговой организации может открыть путь для активного применения странами торговых ограничений по соображениям безопасности.

"Теперь, чтобы ссылаться в торговых спорах на интересы национальной безопасности, государствам потребуется доказать объективную "чрезвычайность ситуации" и "добросовестность" при введении мер. А именно – направленность мер на защиту населения и территории от внешней угрозы либо к поддержанию законности и порядка", - отметила Омельченко.

По ее словам, экспертам еще предстоит проанализировать, как решение по транзитному спору между Украиной и РФ отразится на других спорах.

"В ближайшей перспективе расширение подобной практики может негативно сказаться на деятельности ВТО, усилив тенденцию к отходу государств от общих торговых площадок в пользу развития региональных объединений – ЕС, ЕАЭС, НАФТА, ТТП и т.д.", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 1 июля 2016 года Российская Федерация запретила транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки украинской сельскохозяйственной продукции и товаров, облагаемых более чем нулевой таможенной пошлиной согласно Единому таможенному тарифу Евразийского экономического союза, предназначенных для получателей из Республики Казахстан и Кыргызской Республики. Впоследствии аналогичные ограничения стали применяться в отношении украинских товаров, предназначенных для Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Процедуру, которая в исключительном порядке разрешает транзит этих товаров, пока ни разу не удалось реализовать.

14 сентября 2016 года Украина запросила консультации с РФ в связи с множеством ограничений транзитных перевозок, а 9 февраля 2017 года обратилась в Орган по разрешению споров ВТО с просьбой о создании третейской группы для рассмотрения дела.

Проанализировав обстоятельства дела, третейская группа установила, что действия России удовлетворяют всем требованиям для применения ограничений по соображениям безопасности и, следовательно, Россия не нарушала обязательств, принятых при вступлении в ВТО.