У Бахматюка увидели в деле ВиЭйБи банка "личностные мотивы" детективов НАБУ

Так называемое "дело НАБУ против ВиЭйБи банка" расследуется уже больше трех лет. Факты, которые исследует НАБУ, в свое время уже были исследованы СБУ и Нацполицией, а дела по ним закрыты.

В "Укрлендфарминг" заявляют, что дело НАБУ против ВиЭйБи банка расследуется уже больше трех лет, а факты, которые исследует НАБУ, в свое время уже были исследованы СБУ и Нацполицией, после чего дела по ним были закрыты.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы "Укрлендфарминг" относительно публикации в "Экономической правде" относительно расследования государственными органами ситуации вокруг ВиЭйБи банка.

В УЛФ утверждают, что "эта статья является исключительно манипулятивной, имеет все признаки заказной и призванная негативно повлиять на репутацию персонально Олега Бахматюка".

"Так называемое "дело НАБУ против ВиЭйБи банка" расследуется уже больше трех лет. Факты, которые исследует НАБУ, в свое время уже были исследованы СБУ и Национальной полицией, а дела по ним закрыты. Открытие новых производств по уже закрытых делах является полным нарушением законов "Маски-шоу стоп", которые приняла конституционное большинство в украинском парламенте. Нежелание детективов НАБУ и, очевидно, руководству этого органа, выполнять законы и сознательное затягивание дела (а дело находится в НАБУ более трех лет) наводит на мысль о личностные мотивы работников этого органа", - предполагают в пресс-службе.

Также в заявлении утверждается, что представители ГПК в своем "расследовании" допустили искажение фактов.

"Дело против ВиЭйБи банка была повторно открыта после обращения гражданки Ирины Росс (в нарушение законов "Маски-шоу стоп"). Но в так называемых расследованиях почему об этом не сказано. Как и умалчивается тот факт, что вышеупомянутая гражданка сейчас находится в розыске и ей инкриминируют шантаж работников ВиЭйБи банка", - отмечают в "Укрлендфарминг".

"Проще говоря, Ирена Росс требовала деньги в обмен на то, что ее общественная организация не будет проводить какие-то акции. Если подытожить эту историю, складывается впечатление, что детективы НАБУ использовали шантажистку, чтобы возобновить дело против банка", - считают в пресс-службе Бахматюка.

Также обращается внимание еще на один из фактов, приведенных в "расследовании" ГПК относительно суммы убытков.

"Есть еще один интересный факт. В "расследовании" ГПК указана сумма якобы нанесенного ущерба в 1 миллиард гривень СЕО банка Олег Бахматюк еще год назад обратился к руководству Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов физических лиц с предложением вернуть все долги банка, которые возникли прежде всего через политику НБУ, направленную на уничтожение всей банковской системы Украины. К сожалению, до сих пор никто из представителей НБУ или Фонда не захотел сесть за стол переговоров", - сообщает пресс-служба УЛФ.

"Таким образом возникает порочный круг, когда владелец банка заявляет “я готов вернуть средства”, но ни НБУ, ни ФГВФЛ не хотят искать пути решения проблем. И на этом фоне сотрудники НАБУ по непонятным мотивам, в нарушение всех законов, затягивают дело, которая давно должна была быть закрыта в соответствии с действующим законодательством. Тем самым, ставится под угрозу не только репутация Олега Бахматюка, но и работа компании, где работает более 30 тысяч человек и которая производит один процент ВВП страны", - подытоживается в заявлении пресс-службы.

В заявлении также отдельно отмечается об "открытости Олега Бахматюка в предоставлении комментариев, которые всегда можно получить через пресс-службу "Укрлендфарминг".

"К сожалению, в пресс-службу никто из журналистов данного издания не обратился за комментарием Олега Бахматюка, бывшего владельца ВиЭйБи банка, относительно этого расследования и не поинтересовался правдивостью приведенных в статье фактов", - констатировали в пресс-службе УЛФ.