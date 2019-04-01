Госбюджет недополучил почти 11 миллиардов доходов

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета выросли на 8,7%.

Государственный бюджет Украины в январе-марте 2019 года получил 210,508 миллиарда гривень доходов, что на 10,909 миллиарда гривень, или на 4,9% ниже планового показателя на этот период.

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета выросли на 16,926 миллиарда гривень, или на 8,7%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины за январь-февраль 2019 года выполнен с дефицитом на уровне 13,6 миллиарда гривень, что в 8,5 раза больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Госбюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 триллиона гривень, расходы - 1,112 триллиона гривень, предельный объем дефицита на уровне 89,989 миллиарда гривень.