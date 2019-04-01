Деньги, которые должны идти на экологию, оседают в карманах и расходуются не по назначению - СМИ

Суммы поступлений от эко-налога по стране в целом равняются миллиардам гривен, однако улучшение состояния экологии вряд ли стоит.

Экологический налог, который платят предприятия для поддержания экологии чаще всего "размывается" и используется не по назначению, сообщает в своем материале издание Обозреватель.

Так, журналисты приводят пример экологической ситуации в Прикарпатье. Согласно данных по Ивано-Франковской области, местные власти расходуют деньги от эко-налога не по назначению – это порядка 100 миллионов гривен ежегодно.

"В отдельных районах области под прикрытием довольно общего обозначения “охраны водных ресурсов” чиновники освоили порядка 23 миллионов гривен за последние 3 года.

Хотя местные экологи считают, что работы нужно было проводить другие и вовсе не там", пишет издание.

И если в цивилизованных странах экологический налог взимается с предприятий, загрязняющих среду (чаще всего крупные предприятия, металлургические, химической промышленности), а полученные средства идут на решение экологических проблем: строительство очистных сооружений безопасной утилизации отходов, сохранение природных заповедников, флоры, фауны, ландшафтные работы и так далее, то в Украине в основном данные средства идут не на прямые экологические проекты, а на ремонт канализаций, или другие коммунальные объекты.

При этом, как сообщает издание, суммы поступлений от эко-налога по стране в целом равняются миллиардам гривен, однако улучшение состояния экологии вряд ли стоит.

"С 1 января 2019 года ставка за выбросы углерода выросла в 25 раз, с 0,41 грн/т до 10 грн/т. По предварительной оценке, сумма поступлений составит примерно 3 миллиарда гривен. Еще 4-5 миллиардов страна получает от указанного выше экологического налога", приводит издание внушительные цифры, указывая, что данные средства не доходят до своей цели.