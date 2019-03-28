Депутаты нескольких фракций просят президента, премьера и генпрокурора решить проблему «Селидовугля»

Их призывают разблокировать работу инвестора на шахте «1-3 «Новогродовская».

Критическая ситуация, сложившаяся вокруг ГП «Селидовуголь», стала предметом коллективного обращения, которое народные депутаты из нескольких фракций подписали к Президенту Украины, Премьер-министру и генеральному прокурору.

Копии обращений есть в распоряжении редакции агентства.

«Бездарное руководство госпредприятия уже неоднократно становилось причиной многочисленных забастовок, голодовок и акций протеста со стороны работников. Неэффективное использование бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности структурных подразделений, привело к простою в производстве», - говорится в обращении.

Ситуацию бесхозяйственности может исправить инвестор, который весной 2018 пришел на шахту «1-3 Новогродовская», принадлежащей ГП «Селидовуголь». За несколько месяцев им были проведены работы по полной подготовке к горной выработке, закуплена специализированная техника. С учетом уплаченных налогов общий объем инвестиций составил более 300 млн грн.

Уже в ноябре прошлого года производственная мощность ряды могла бы составлять 3 000 тонн угля марки «Г», что позволило бы шахте отказаться от бюджетных дотаций и выйти на самоокупаемость.

По данным инвестора, работу на прохождении только одного участка могли бы получить около 100 горняков. Кроме того, от результатов деятельности ГП «Селидовуголь» критически зависимы окружающие города и их жители. А запуск шахты «1-3 Новогродовская» обеспечил бы своевременную заработную плату шахтерам, оплату электроэнергии и отчисления в бюджеты всех уровней. Таким образом можно было бы ослабить социальное напряжение в регионе.

«В условиях дефицита отечественного газового угля для энергоблоков Украины важность реализации такого масштабного угледобывающего проекта трудно переоценить», - отмечают депутаты. Однако работы на шахте так и не начались, а сам проект государственно-частного партнерства при стопроцентной готовности был заморожен.

Депутаты просят Президента, Главу Правительства и Генерального прокурора принять все возможные меры для разрешения критической ситуации вокруг производственной деятельности ГП «Селидовуголь» и разблокировать работу инвестора на шахте «1-3« Новогродовская ».

Ранее НАБУ открыло уголовные производства о возможных хищениях средств на тендерах ГП «Селидовуголь», «Мирноградуголь» и «Шахтоуправление «Южнодонбасское №1». Должностных лиц названных предприятий подозревают в завладении государственными средствами при осуществлении закупок товаров на общую сумму более 22,8 млн грн.