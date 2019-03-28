«Живые» деньги за «коммуналку»: первые результаты реформы

Кабмин отчитался по результатам первого месяца монетизации субсидий, которая стартовала 1 марта. Это – начало внедрения социальной поддержки при расчетах за жилищно-коммунальные услуги «живыми» деньгами. Новшество касается только тех граждан, которые обратились за субсидиями впервые. На втором этапе – с мая – монетизацией будут охвачены украинцы, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года. Третий этап подразумевает к началу нового отопительного сезона полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.

Нововведение - не прихоть правительства, а условие меморандума с Международным валютным фондом, которое также соответствует закону о ЖКХ и рынке газа, принятых в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Странно только одно – давно запланированная монетизация заработала именно под выборы.

Пока, по уверению министра социальной политики Андрея Ревы, все идет по плану. На субсидии «живыми» деньгами в марте выделено 5,7 млрд гривен для обеспечения соцпомощью 3,3 млн домохозяйств.

«Выплаты проводились как через Пенсионный фонд, так и через отделения «Ощадбанка» - тем, кто не является пенсионером», - отметил Рева на брифинге 26 марта. Он также уточнил, что Пенсионный фонд уже завершил выплаты монетизированных субсидий на сумму около 4 млрд гривен, «Ощадбанк» - примерно на 75%.

В свою очередь, вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что средний размер монетизированной субсидии составляет 1676 гривен. А выплата средств состоится в апреле и мае.

Но есть в уверениях власти, что все идет хорошо, некие нестыковки. Так, еще 19 марта Рева констатировал, что в среднем по Украине обработано всего лишь 43% заявлений на получение субсидий, которые с начала текущего года поступили от граждан. Министр объяснил это тем, что у Государственной фискальной службы не было информации о доходах украинцев за предыдущий календарный год для назначения соцпомощи. Учитывая это, министр призвал региональные органы соцзащиты ускорить свою работу, чтобы своевременно передать реестры субсидиантов.

О том, что система сбоит, свидетельствуют и многочисленные посты пользователей соцсетей. Они негодуют от «проколов» в реестрах, несправедливых отказах в предоставлении субсидий и прочих огрехах администрирования.

Случаи с отказом в предоставлении субсидий являются результатом введения в 2018 году новых правил ее получения, что сократило количество субсидиантов в разы. А что касается самой монетизации, то внедрить ее механизм (даже технически) в течение трех месяцев без промахов не представляется возможным.

Возмущены люди еще тем, что Кабмин сократил до одного месяца максимальный период просроченной задолженности по оплате ЖКУ для назначения субсидий. А отсчет долга начинается с 340 гривен. Это решение уже прозвали «демонетизацией».

Но в Минсоцполитики придумали выход из этой проблематичной ситуации. «По нынешнему законодательству, если человек имеет задолженность более одного месяца на сумму более 340 гривен, мы не назначаем субсидию на следующий период, пока он этот долг не погасит. После того, как человек погасит такой долг, ему может быть назначена субсидия. Но, думаю, что мы внесем изменения, и тот, кто допускал просрочку по оплате, имея на руках деньги, которые ему выплатили, будет в течение следующего года получать субсидию уже в безналичной форме. А потом, если все будет нормально, они снова могут перейти на вариант с наличкой», - пояснил инициативу правительства Рева.

Мнение экспертов относительно монетизации разделились. С одной стороны, многие считают процесс правильным, с другой стороны, саму систему субсидирования ряд специалистов видят в корне неверной.

Принцип «коммунальной» помощи

По мнению замглавы Стратегической группы советников при Кабмине Павла Кухты, монетизация субсидирования является оправданным шагом правительства, а нынешние огрехи - вполне естественный результат, с учетом сроков введения системы.

«Как минимум, часть монетизированной субсидии у людей получилось сэкономить. И это было целью, чтобы людей подтолкнуть к экономии, чтобы они могли деньгами рационально пользоваться. А то, что есть административные проблемы, то это естественно – если кто-то думает, что можно запустить за несколько месяцев систему по обслуживанию миллионов домохозяйств и в ней не будет огрехов, то этот человек не понимает, как строится расчетная система», - подчеркнул Кухта.

К озвученной Ревой идее - как поступить с должниками - он относится положительно, но уверен, что она будет внедрена в жизнь только в следующем отопительном сезоне.

«Что касается должников, то идея еще не реализована, она на словах. Плюс дополнительный фактор - облгазы искусственно накрутили платежки за «коммуналку», эти завешенные суммы не учитываются при долгах. Правительство трактует их как незаконные расчеты. Но если вы не оплачиваете легальные выставленные суммы и получаете монетизированную субсидию, то, во-первых, вас в принципе должны лишить господдержки, но в год выборов это никто делать не будет. Вот и решили, чтобы платежи были и не рос долг за «коммуналку», должников переведут на субсидийную «безналичку». При погашении долга вас снова переведут на субсидию наличкой. В этой идее есть логика. Это способ дисциплинировать – не лишать субсидии, но мотивировать к оплате счетов за жилищно-коммунальные услуги. Хотя технически это сделать сложно. Должны параллельно действовать две системы. В любом случае, все заработает только в следующем отопительном сезоне. К этому времени уже будут подведены итоги первой фазы монетизации субсидий и только тогда Минсоцполитики примет решение. Может, и не нужно будет это делать – при высоком проценте оплаты жилищно-коммунальных услуг», - отметил Кухта.

Координатор жилищно-коммунальных программ Гражданской сети ОПОРА Татьяна Бойко также считает монетизацию субсидий положительной реформой, но ее нужно совершенствовать.

«Я очень положительно оцениваю монетизацию. На сегодня определенные технические сбои были, но не массовые. В Гражданскую сеть ОПОРА не поступило ни одной жалобы на невыплаты субсидии. Монетизация субсидий - процесс, который нельзя останавливать. Его можно только совершенствовать. Во-первых, должна быть только одна модель монетизации: деньги – людям. А не как сейчас: «Ощадбанк» - поставщику услуг, а потребителю - смс. Кроме того, должно быть задействовано больше банков в процессе монетизации субсидий, хотя бы еще три государственных. Что касается долгов, если субсидиант – систематический должник, то для него можно ввести специальный режим пользования господдержкой - снять средства с личного счета он сможет только после окончания отопительного периода. Но счет все равно должен быть индивидуальный, а не предприятия, которое предоставляет услуги. Думаю, что злостных неплательщиков будет немного. Но 80% процентов потребителей природного газа получают от облгазов платежки с дополнительными начислениями, которые являются незаконными. Поэтому абсолютно правильная инициатива Минсоцполитики не учитывать эти долги при назначении субсидии. Считаю, что люди, получившие такие платежки, должны обратиться с претензией в газсбыты и с жалобой в НКРЭКУ - эти документы будут подтверждением несостоятельности начислений. Что касается других услуг, то, в случае несогласия с выставленными платежами, по мнению Минсоцполитики, субсидиант должен подавать в суд. В то же время, сумму просроченной задолженности нужно увеличить хотя бы до 1000 гривен, а также позволить получение субсидии при условии написания жалобы в НРЭКУ», - говорит Бойко.

По ее мнению, поставщики услуг должны более качественно работать с потребителями, не «выбивать» долги, а объяснять и предлагать варианты решения проблемной ситуации, например, реструктуризацию.

Система субсидирования не решает проблем домохозяйств

Руководитель Института гражданских свобод Галина Третьякова придерживается иного мнения: «Конечно, есть масса технических несуразностей – путаница с реестром, справками и так далее. И неудивительно - заявления на субсидии подали более трех миллионов домохозяйств, правда, это в два раза меньше, чем в прошлом году. Тем более, что те, кого отсекли при проверках по новым правилам, продолжают пытаться получить субсидию. Причем отсекали не самых обеспеченных, у нас всегда выигрывают богатые».

Что касается задолженности, то, по убеждению Третьяковой, обозначенная сумма в 340 гривен кажется странной. «Скорее всего, получив монетизированную субсидию, человек потратил эти незначительные средства на лекарства или еду. Нельзя по «статусу» задолженности лишать человека субсидии, ведь он и так признан нуждающимся. Механизмы определения адресности субсидий несовершенны. Есть домохозяйства, которые сознательно прячут свои доходы, к примеру, покупают машины на других лиц, чтобы иметь право на соцпомощь. То есть, в самом процессе субсидирования есть масса технических неурядиц, несправедливости с ее назначением», - сказала эксперт.

Она считает, что сама система предоставления субсидий построена неправильно, изначально она была выстроена по советскому подобию. Причем вводилась она как временное явление, чтобы компенсировать скачок роста стоимости энергоносителей, коммунальных услуг. Но пять лет Украина продолжает находиться в этом «временном» состоянии.

«У нас отсутствует правильная система налогообложения, нет неналогооблагаемого минимума – для средней зарплаты в 9 тысяч гривен. Мы облагаем налогами даже минимальную заработную плату, то есть, забираем деньги у людей, которым назад возвращаем субсидиями. Если бы подходили к вопросу с точки зрения доходов домохозяйств, и не облагали бездумными налогами, то люди бы сами справились с оплатой «коммуналки». Субсидиями у нас охвачено более 40% домохозяйств, в Европе, если субсидируется более 5% населения, это уже кошмар. И выход из нашего ужаса правительство не видит. Лишь только административные шаги предпринимает, создает какие-то комиссии на местах, которые – основа для коррупционной составляющей. Нельзя сдирать с людей налоги, чтобы потом их возвращать соцпомощью. Если кто-либо содержит еще пенсионеров, маленьких детей, то для них 19,5% переплаченного налога – гигантская сумма. Пусть лучше они сами справятся с ситуацией и разберутся, куда эти деньги деть. Кроме того, субсидирование в таком количестве и виде, в котором оно у нас есть, очень сложно администрировать. Отсюда и путаница, и несправедливость. Безусловно, нынешнее начисление субсидий – колоссальная нагрузка на весь задействованный в процессе аппарат. Но задача состоит не в том, чтобы создать такую систему, с которой правительство в целом не справляется. Нужно было подумать, как действительно помочь домохозяйствам, как скооперировать систему их неналогообложения. Ведь именно домохозяйства развивают экономику, хотя нам все время говорят, что это делает бизнес. Предприниматели, действительно, играют немалую роль, но спрос обеспечивают именно домохозяйства. Они формируют и растят, как говорят экономисты, человеческий капитал, то есть, и само предпринимательство, и наемную рабочую силу, занятость. И если не будет жизнеспособным домохозяйство, то и экономика работать не будет. Поэтому необходим главный принцип – нельзя собирать с домохозяйств налоги. Дайте им жить в нормальном индексе благополучия, в цивилизованных условиях с их средней по Украине зарплатой. И тогда не нужно было бы содержать огромнейшую армию чиновников, которые персонифицируют субсидиантов, и при этом все равно выигрывают богатые. Конечно, государство должно помогать людям при резких скачках тарифов и цен. Но поддерживать более половины населения – абсурд. Система неэффективная, она требует изменений», - подытожила Третьякова.

Действительно, система субсидирования с каждым годом вызывает все больше вопросов. Хотя, практика соцпомощи такого рода традиционна для Украины. Только число нуждающихся с каждым годом растет. В 90-х годах субсидии получали, максимум, 20% населения, в 2000-х годах – менее 1%, теперь – более 9 миллионов только одних обращений за субсидиями от домохозяйств из 15 миллионов имеющихся.

Как вариант выхода из тупика – назначать субсидию, независимо от потребления, на установленный социальный норматив. И он должен учитывать «возраст» жилья - старый дом или новый, ведь условия проживания абсолютно разные. При таком расчете люди были бы заинтересованы экономить, они бы точно знали, что их потребление не отразится на субсидии на следующий отопительный период. Тогда бы у них действительно смогли бы оставаться «живые» деньги на руках. Видимо, этот факт не понимают в правительстве. Как результат – долги за «коммуналку» достигли миллиардной суммы.

По данным Госстата, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец января 2019 года составила 62,6 млрд гривен, что на 7 млрд гривен больше, чем месяцем ранее. В январе населением уплачены ЖКУ на сумму 15,1 млрд гривен - 71,8% начисленных сумм.

В 2018 году задолженность украинцев по оплате ЖКУ составила 55,6 млрд гривен. При этом на конец декабря 2017 года украинцы были должны за коммунальные услуги 32,3 млрд гривен. То есть, за последний год долги увеличились на 23,3 млрд гривен, или на 72,1%. Всего за прошлый год уровень оплаты населением ЖКУ составил 80,6%. Но ситуация резко ухудшилась в последние месяцы. Например, в декабре 2018 года украинцы оплатили только 58% начисленных сумм.

Результаты «монетизированного» отопительного сезона будут известны в мае. Тогда и станет ясно, что привнесла в развитие Украины эта реформа.

Нана Черная