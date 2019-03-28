«АХА Страхование» признана самой профессиональной страховой компанией 2018 года

«AXA Страхование» получила сразу две первые награды по итогам «Финансового Оскара 2018». Компания стала победителем в номинации «Самая профессиональная страховая компания», а вице-президент «AXA Страхование» Андрей Перетяжко стал победителем в номинации «Личность страхового рынка», заняв 1-е место в рейтинге. Кроме того, «AXA Страхование» вошла в Топ - 3 в номинациях «Автостраховщик года. КАСКО», «Страховщик Онлайн», «Агрострахование».

«Финансовый Оскар» - награда, учрежденная журналом «Бизнес», уже 23 года подряд отмечает лучших представителей финансового сектора. «AXA Страхование» уже не впервые получает этот знак отличия, каждый раз подтверждая свое лидерство на рынке и надежность для клиентов.

По результатам 2018 года прибыль компаний «АХА Страхование» и «АХА Страхование Жизни» в Украине составила 164 млн грн по международным стандартам группы AXA, что на 176% выше, чем в 2017 году (прибыль по национальным стандартам составила 75 млн грн). Сумма собранных страховых премий за 12 месяцев 2018 составляет порядка 2 млрд грн, а количество договоров страхования увеличилось до 1млн 777 тысяч.

Сумма страховых премий «AXA Страхование» составила 1,9 млрд грн, что на 13% выше показателей 2017 года. Сумма страховых премий «AXA Страхование Жизни» составила 93 млн грн., что на 57% выше показателей 2017 года. Общий объем страховых выплат вырос на 9% и составил 893 млн грн по итогам 12 месяцев 2018 года.

Андрей Перетяжко, обладатель 1-го места в номинации «Личность страхового рынка», с 2007 года является первым вице-президентом «AXA Страхование», при его непосредственном участии СК «АХА Страхование» достигла лидерства на страховом рынке Украины. «Эти награды - повод для гордости и благодарности. Гордости за компанию, благодарности партнерам, клиентам, СМИ, которые доверяют нам и отмечают качество нашей работы. Я благодарен за первую номинацию и считаю ее не только личной наградой, но наградой всей команды, которая уже более 10 лет достигает отличных результатов, формирует цивилизованную рыночную культуру, предоставляет клиентам услуги самого высокого качества, всегда придерживаясь высоких международных стандартов. Наша цель - становиться только лучше для наших клиентов, достигая выдающихся бизнес-результатов», - отметил Андрей Перетяжко.

По данным журнала «Бизнес», выбор номинантов «Финансового Оскара» проходит следующим образом: в каждой номинации определяют трех победителей, которые получают дипломы за первое, второе и третье места. Номинанты и "оскароносцы" избираются в два этапа. На первом этапе редакция отбирает претендентов, исходя из показателей деятельности финучреждений, динамики их развития и их действий на рынке в прошлом году. В каждой номинации формируется short list из Топ-10 претендентов.

На втором этапе финальная оценка претендентов происходит путем открытого голосования читателей журнала «Бизнес» : признанных экспертов рынка, представителей банковского, страхового и фондового сообществ, профильных профессиональных организаций и регулирующих органов, а также руководителей крупных компаний, корпоративных клиентов рынка. Голосование за номинантов проводится на сайте business.ua течение месяца. Сумму набранных компаниями голосов подсчитывает редакция. На основании полученных результатов определяются победители в номинациях.