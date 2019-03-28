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«АХА Страхование» признана самой профессиональной страховой компанией 2018 года

12:33, 28 марта 2019
Финансы
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«Финансовый Оскар» - награда, учрежденная журналом «Бизнес», уже 23 года подряд отмечает лучших представителей финансового сектора. «AXA Страхование» уже не впервые получает этот знак отличия, каждый раз подтверждая свое лидерство на рынке и надежность для клиентов.

По результатам 2018 года прибыль компаний «АХА Страхование» и «АХА Страхование Жизни» в Украине составила 164 млн грн по международным стандартам группы AXA, что на 176% выше, чем в 2017 году (прибыль по национальным стандартам составила 75 млн грн). Сумма собранных страховых премий за 12 месяцев 2018 составляет порядка 2 млрд грн, а количество договоров страхования увеличилось до 1млн 777 тысяч.

Сумма страховых премий «AXA Страхование» составила 1,9 млрд грн, что на 13% выше показателей 2017 года. Сумма страховых премий «AXA Страхование Жизни» составила 93 млн грн., что на 57% выше показателей 2017 года. Общий объем страховых выплат вырос на 9% и составил 893 млн грн по итогам 12 месяцев 2018 года.

Андрей Перетяжко, обладатель 1-го места в номинации «Личность страхового рынка», с 2007 года является первым вице-президентом «AXA Страхование», при его непосредственном участии СК «АХА Страхование» достигла лидерства на страховом рынке Украины. «Эти награды - повод для гордости и благодарности. Гордости за компанию, благодарности партнерам, клиентам, СМИ, которые доверяют нам и отмечают качество нашей работы. Я благодарен за первую номинацию и считаю ее не только личной наградой, но наградой всей команды, которая уже более 10 лет достигает отличных результатов, формирует цивилизованную рыночную культуру, предоставляет клиентам услуги самого высокого качества, всегда придерживаясь высоких международных стандартов. Наша цель - становиться только лучше для наших клиентов, достигая выдающихся бизнес-результатов», - отметил Андрей Перетяжко.

По данным журнала «Бизнес», выбор номинантов «Финансового Оскара» проходит следующим образом: в каждой номинации определяют трех победителей, которые получают дипломы за первое, второе и третье места. Номинанты и "оскароносцы" избираются в два этапа. На первом этапе редакция отбирает претендентов, исходя из показателей деятельности финучреждений, динамики их развития и их действий на рынке в прошлом году. В каждой номинации формируется short list из Топ-10 претендентов.

На втором этапе финальная оценка претендентов происходит путем открытого голосования читателей журнала «Бизнес» : признанных экспертов рынка, представителей банковского, страхового и фондового сообществ, профильных профессиональных организаций и регулирующих органов, а также руководителей крупных компаний, корпоративных клиентов рынка. Голосование за номинантов проводится на сайте business.ua течение месяца. Сумму набранных компаниями голосов подсчитывает редакция. На основании полученных результатов определяются победители в номинациях.

Дополнительная информация

СК «АХА Страхование» - универсальная страховая компания, представлена на украинском страховом рынке с 1994 года года, в 2007 году стала частью международной группы «AXA» В компании работает более 780 сотрудников и 1 220 агентов по всей Украине. Сегодня в Украине компании доверяет более полумиллиона клиентов.

  • 2018 г. – 1-е место в рейтинге надежности среди страховых компаний (журнал Деньги);
  • 2018 г.  – лидер рейтинга «Репутационные активисты» среди страховых компаний (журнал Фокус);
  • 2018-2017 гг. – лидер страхования КАСКО среди страховщиков на украинском рынке (Insurance TOP);
  • 2017 г. – Автостраховщик года в конкурсе Финансовый Оскар 2017 (журнал Бизнес);
  • 2017 г. – 1-е место по страховым выплатам среди страховых компаний (Insurance TOP);
  • 2017 г.  – 1-е место по чистым заработанным премиям (Insurance TOP);
  • 2017 г. – 1-е место среди страховщиков по размеру фонда оплаты труда (Insurance TOP);
  • 2017-2016 гг. – 1-е место в национальном рейтинге управления корпоративной репутацией (журнал Бизнес) ;
  • 2016-2015 гг. – «Самая профессиональная страховая компания» по результатам (журнал «Бизнес»);
  • 2016 г. – «АХА Страхование» входит в ТОП-100 крупнейших плательщиков налога на прибыль Украины (журнал «Бизнес»).

23 октября 2018 Группа АХА объявила о том, что Fairfax Financial Holding Limited (Канада) приобретет 100% «АХА Страхование» и «АХА Страхование жизнь» в Украине.

14 февраля 2019 года АХА успешно завершила оформление сделки по продаже всех своих компаний в Украине с Fairfax Financial Holdings Limited

Данный пресс-релиз ДОСТУПЕН НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ «АХА Страхование»:

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За дополнительной информацией обращайтесь:

PR-служба (PR@axa-ukraine.com)

svetlana.liubchenko@axa-ukraine.com

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