По словам Уманского, повышение тарифов на отопление может спровоцировать кризис.

В Украине в связи с ростом тарифов на газ отопление подорожает на 40-70%.

Такое мнение в Facebook высказал экономист, экс-министр финансов Игорь Уманский.

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“НАК "Нафтогаз" принудительно повысил цену на газ. Правительство ему в этом не мешает. Подорожание газа влечет за собой повышение стоимости тепловой энергии на 40-70%, в зависимости от региона", - отметил эксперт.

По словам Уманского, повышение тарифов на отопление может спровоцировать кризис.

"Центральная власть делает вид, что она ничего не может сделать. Мол, "у нас децентрализация". Единственное, что она не мешает регионам устанавливать любую цену на отопление. Мол, хотите - повышайте на 70%, а не хотите - можете оставить тарифы неизменными. А разницу, которая возникнет, компенсировать за счет средств местных бюджетов. Это настоящий кризис. Он обязательно нанесет сокрушительный удар или по миллионам рядовых граждан", - отметил экономист.

По словам эксперта, в случае роста тарифов, люди просто перестанут оплачивать коммунальные платежи.

"Цена на газ с 2013 года выросла более чем в 10 раз. Вместе с ней росли тарифы на отопление. Уже прошлой зимой цена для большинства населения находилась на грани. Если она вырастет еще на 70%, то отопительный сезон 2021-2022 превратится в гуманитарную катастрофу. Или люди просто перестанут платить (правительство уже готовит для них "сюрприз" в виде принудительного списания средств и продажи имущества)", - подчеркнул экономист.

Прогнозы

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что в мае 120 городов Украины, в которых проживают 5 млн человек, могут остаться без горячей воды, поскольку теплокоммунэнерго не в состоянии платить рыночную цену за газ.

А с октября все население может остаться без централизованного отопления, поскольку с 20 мая прекращается обязательство НАК "Нафтогаз" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по фиксированной цене и без предоплаты.

21 мая 2021 года у Зеленского рассказали, каким будет следующий отопительный сезон.

В начале июня Шмыгаль заявил, что Украина в рамках подготовки к отопительному сезону накопила 16 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, а также 1,4 млн тонн угля.

В Минэнерго к отопительному сезону 2021-2022 года планируют накопить в подземных газохранилищах 19-20 млрд кубометров газа.

Подготовка к отопительному сезону:

Ранее заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев предложил, чтобы для прохождения грядущего отопительного сезона, газ украинской добычи должен стать социальным и продаваться для потребностей теплокоммунэнерго по цене 4 тыс. грн за тысячу куб. м., поскольку рыночная стоимость газа не заложена в тарифах предприятий.

Средневзвешенная цена природного газа на август достигла рекордного значения в 15,25 тыс. грн за кубометр, увеличившись на 18% по сравнению со средней ценой в июле.

14 июня 2021 года советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила о том, что если Россия решит прервать транзит газа через Украину, он значительно подорожает для отечественных потребителей.

Автор: Елена Коваленко