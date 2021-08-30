Дмитрий Шварц

Украинцы уже привыкли к тому, что зима наступает внезапно, а отопительный сезон становится настоящим испытанием как для семейных бюджетов, так и для государства в целом.

Последние годы эта проблема смягчалась необычайно теплыми зимами и относительно низкими ценами на газ на европейском рынке.

И вот наступил 2021 год. Мало того, что последняя зима была достаточно морозной, так ещё с 1 января тарифы на отопление должны были вырасти в среднем на 30 процентов.

Это стало настоящим шоком для большинства граждан, ведь такое повышение стало бы для многих неподъёмной ношей.

До президента и правительства, которые и так существенно растеряли электоральное доверие, дошло, что удар по семейным бюджетам стал бы ударом и по самой власти. Кстати, вспомним, что вопрос установления справедливых коммунальных тарифов был одним из приоритетных для новой украинской власти на последних президентских и парламентских выборах.

За полтора месяца до старта нового отопительного сезона, приходится констатировать, что из событий минувшей зимы кардинальных выводов власть не сделала

Не удивительно, что в разгар зимы после волны общественных протестов было принято политическое решение о "заморозке" тарифов на тепло на прежнем уровне. Для этого правительство даже подписало соответствующий меморандум с местными властями, пообещав им как-то компенсировать потери.

С горем пополам Украина дотянула до весны, забыв о том, что холода вернутся через полгода.

Сейчас, за полтора месяца до старта нового отопительного сезона, приходится констатировать, что из событий минувшей зимы кардинальных выводов власть не сделала. Как и не внесла ясность: ждать ли гражданам нашей страны платёжек с космическими суммами за отопление осенью?

Уже сейчас действующие тарифы почти в два раза ниже экономически обоснованных. Потому их повышение жизненно необходимо теплогенерирующим компаниям, которые и так еле сводят концы с концами.

Добавляет масла в огонь рекордный рост цены на газ в Европе этим летом – стоимость тысячи кубометров приблизилась к отметке в 600 долларов. Даже страшно подумать, что будет со стартом отопительного сезона, когда спрос на голубое топливо на европейском рынке вырастет!

Украинская власть вновь стоит перед сложной дилеммой

На сегодня Украина накопила лишь 18 млрд кубометров газа, а для комфортного прохождения зимы нужно ещё 1-2 миллиарда. Примечательно, что в прошлый отопительный сезон наша страна вошла с рекордными запасами в 28,5 млрд кубометров. Также к началу отопительного сезона Украина должна иметь под рукой 3,5 миллиона тонн энергетического угля, тогда как к концу августа на складах тепловых электростанций находится менее 750 тысяч тонн угля, что в 2,2 раза ниже плана правительства.

Украинская власть вновь стоит перед сложной дилеммой: как обмануть универсальные законы экономики или по крайней мере отложить переход к жизни в условиях рынка.

Конечно, остаётся вероятность того, что и в этом году чиновники попытаются провернуть тот же трюк и не административно допустить роста цен. Но тогда нужно чётко рассказать: кто будет платить за этот праздник щедрости для народа.

Пока эта тема не приобрела общественную остроту, но по подписанному в феврале меморандуму никакой компенсации местные советы из госбюджета так и не получили.

Видимо, в Офисе президента и Кабмине рассчитывают, что на муниципальные власти покроют убытки своих теплогенерирующих предприятий за счёт местных бюджетов. Но уповать на это не стоит – города понесли существенные потери от коронакризиса и вряд ли имеют достаточные свободные средства.

Возможное повышение цен на тепло коснётся не только простых граждан

Сейчас ситуация выглядит трагикомично. Государство годами сдерживало цены на коммунальные услуги, после чего передало на места право устанавливать тарифы на тепло. Как только многие украинские города решили их увеличить, то центр сразу же дал заднюю.

Так как Кабинет министров пока не проработал никакого механизма компенсации местным органам власти, украинцам стоит приготовиться к значительному росту тарифов.

На это накладывается ещё одна серьёзная проблема. В госбюджете на этот год на выплату социальных субсидий было предусмотрено 35 млрд грн. А уже на начало августа на субсидии было потрачено 31,4 миллиарда. То есть, уже к началу нового отопительного сезона правительству придётся искать дополнительные средства, чтобы закрыть это направление. И это со старыми тарифами.

Возможное повышение цен на тепло коснётся не только простых граждан. Местные бюджеты верстались в конце прошлого года, потому и не учитывали рекордный рост цен на энергоносители. В результате, в разгар зимы города могут столкнуться с тем, что у них не будет свободных средств, чтобы компенсировать разницу в тарифах для объектов социальной сферы – школ, детсадов, больниц.

В общем, будущая зима обещает быть очень "весёлой". И высшему руководству страны лучше сейчас искать дополнительные деньги и эффективные решения, чтобы отопительный сезон не обернулся катастрофой для жилищно-коммунального хозяйства. И не ввергнул украинцев в еще большую нищету.

Дмитрий Шварц

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