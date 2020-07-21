Шмыгаль рассказал о пользе снижения "зеленых тарифов" в Украине

По словам премьера, принятый Радой закон о снижении "зеленых" тарифов позволит государству экономить 7 миллиардов гривень в год.

Принятый Верховной Радой Украины закон о снижении ставок "зеленого" тарифа для солнечных и ветровых электростанций позволит государству и украинцам экономить 7 миллиардов гривень в год, написал на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Он отметил, что сегодня Верховная Рада поддержала законопроект №3658, который закрепляет ключевые положения правительственного меморандума с производителями "зеленой" энергетики. "За" проголосовали 288 народных избранников.

"Это действительно компромиссное решение, которое позволит уменьшить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5%. На практике это означает, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 миллиардов гривень ежегодно. К 2030 году меморандум позволит уменьшить объем выплат "зеленой генерации" примерно на 2 миллиарда евро", - написал премьер.

Шмыгаль добавил, что такая совместная работа правительства с парламентом даст возможность обеспечить энергетическую безопасность страны, защитить права инвесторов и избежать повышения тарифов для людей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июля, Верховная Рада Украины поддержала принятие во втором чтении и в целом законопроект, который в рамках покрытия дефицита денежных ресурсов на рынке электроэнергии предусматривает снижение ставок "зеленого" тарифа для солнечных (СЭС) и ветровых (ВЭС) электростанций.

Более 20% рынка возобновляемых источников энергии (ВИЭ) принадлежит энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, далее идут шведские, китайские и украинские компании.

По состоянию на начало июня установленная мощность объектов возобновляемой энергетики составляет 7 ГВт, не учитывая крупные ГЭС, объекты ВИЭ на оккупированных территориях (637 МВт) и малые солнечные электростанции частных домохозяйств (618 МВт).

Доля электроэнергии из возобновляемых источников генерации энергии в Украине выросла до 8%, но при этом генерация забирает с рынка 26% денежного оборота.

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