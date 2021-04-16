Президент подчеркнул, что газопровод – это не коммерческий проект России или Европы, а вопрос войны.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал строительство российского газопровода "Северный поток-2" энергетической войной, в которой для победы нужно единство.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом Зеленский сказал в интервью французскому изданию Le Figaro.

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По словам президента, существуют два фактора, которые повлияют на завершение строительства "Северного потока-2". Первый – США, а второй - единство европейских стран.

"Я считаю, что санкционная политика США поможет Украине, и благодарен им за это. И тут у них открытая позиция. В европейских странах разная позиция. Россия пользуется этим", - сказал он.

"Это энергетическая война. Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграет. Если "Северный поток - 2" достроят - не только Украина проиграет. Это прецедент, это значит, что так нельзя. И это так же, как с нашими оккупированными территориями. Если люди признают и привыкают, с этим живут, то значит, так нельзя. Начиная с Абхазии, с Нагорного Карабаха, Приднестровья, а сейчас - Крым, Донбасс ... Крыма и Донбасса не было бы, если бы еще тогда мир сказал "так нельзя", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства назвал "Северный поток-2" частью информационной, гибридной и энергетической войны.

"Северный поток" - это другой удар, энергетический. Так называются современные войны. Гибридные войны. Это и информационная война, энергетическая война. Так же с газом, продовольственная война. Мы знаем, как блокируют страны, и они не получают продукты. Так же - война вакцин, когда нет поставок вакцин той или иной стране, и тебя шантажируют этим. Это и есть гибридная война", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что газопровод – это не коммерческий проект России или Европы, а вопрос войны.

"Поэтому какая разница, какие войска воюют против тебя? Надо помнить – это ("Северный поток" - УНИАН) не вопрос бизнеса. Бизнеса Европы и России. Нет, это вопрос войны", - добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" ловушкой для стран всей Европы.

История газопровода

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода.

7 января 2021 года в Германии основали фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте по сооружению газопровода или планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

14 марта вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2". Несмотря на это, Германия продолжает настаивать на завершении проекта.

19 марта госсекретарь США Энтони Блинкен призвал компании-участницы строительства "Северного потока-2" немедленно прекратить работы по прокладке труб и пригрозил введением новых санкций.

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Автор: Анна Бредихина