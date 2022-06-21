Решение принято на сегодняшнем заседании парламента.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов выполнения главы 5 раздела IV Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны".

Как сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, за соответствующий законопроект №7420 проголосовали 269 народных депутатов.

"Рада одобрила "таможенный безвиз"(№7420) и присоединение к системе NCTS в первом чтении", - написал он.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он предлагает унифицировать предусмотренные Таможенным кодексом Украины правила относительно получения статуса финансового гаранта обеспечения уплаты таможенных платежей, получение авторизации на применение упрощений "общая гарантия", "общая гарантия с уменьшением размера обеспечения базовой суммы на 50 процентов", "общая гарантия с уменьшением размера обеспечения базовой суммы на 70 процентов", "освобождение от гарантии" с требованиями, определенными Конвенцией о процедуре общего транзита от 20 мая 1987 года.

Также предполагается ввести механизм, аналогичный тому, который функционирует в ЕС, по выдаче решений таможенными органами, регламентировав права и обязанности должностных лиц таможенных органов и должностных лиц предприятий во время рассмотрения заявления предприятия, оценки соответствия и мониторинга соответствия, а также правила внесения изменений, пересмотра, отмены, аннулирования решений и применения "права быть услышанным" (возможность представить письменные возражения и соответствующие обоснования в случае намерения таможенного органа принять неблагоприятное для предприятия решение).

Таможенный безвиз: что это такое

Конвенция о процедуре общего транзита является основанием для перемещения товаров между 35 странами: государствами-членами ЕС, странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ/EFTA), Турцией, Северной Македонией и Сербией. Технология, лежащая в основе Конвенции, - Новая компьютеризированная система транзита (NCTS). Она доступна только для членов Конвенции.

Чтобы присоединиться к конвенции, Украина должна ввести NCTS. Государственная таможенная служба с 2021 года начала на национальном уровне вводить NCTS.