Российские обстрелы приблизили станцию к очередному блэкауту.

Запорожская АЭС из-за российских обстрелов осталась только на одной линии питания и находится на грани очередного блэкаута. Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Сегодня, 4 апреля 2024 года, в 10:06 в результате российских обстрелов, отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС – Ферросплавная", через которую временно оккупированная Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд", – говорится в сообщении.

Сейчас крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи "Днепровская", работа которой недавно была восстановлена силами украинских энергетиков.

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Отмечается, что это в очередной раз грозит наступлением аварийной ситуации на временно оккупированной ЗАЭС, ведь в случае отключения этой –последней – линии связи с отечественной энергосетью станция окажется на грани очередного блэкаута, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции.

"Запорожская атомная электростанция должна немедленно перейти под полный контроль Украины, ее законного оператора – "Энергоатома", а Россия должна вывести со станции своих военных и военную технику!", – отметили в "Энергоатоме".

В компании напомнили, что с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный – с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. Их отказ грозит наступлением аварийной ситуации.

Ситуация на ЗАЭС - последние новости

В конце марта Запорожская АЭС уже оказывалась на грани блэкаута, когда во время масштабной ракетной атаки на Украину отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

29 марта эксперты Международного агентства по атомной энергии, находясь на Запорожской атомной электростанции, сообщили, что ежедневно в течение недели слышали взрывы на разном расстоянии от объекта.

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