Вблизи станции слышали стрельбу из стрелкового оружия.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии, находясь на Запорожской атомной электростанции, ежедневно в течение последней недели слышали взрывы на разном расстоянии от объекта.

"Несколько раз звуки, по-видимому, доносились вблизи объекта, предположительно от исходного артиллерийского огня", - заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, цитату которого приводят на сайте организации.

По словам инспекторов МАГАТЭ, ночью 22 и 27 марта вблизи станции была слышна стрельба из стрелкового оружия. Кроме того, на ЗАЭС сработал сигнал воздушной тревоги.

Видео дня

"Вчера на объекте сработала воздушная тревога, из-за чего запланированный визит группы МАГАТЭ на установку сухого отработанного топлива ЗАЭС был отложен до позднего вечера того же дня", - добавил Гросси.

Инспекторы до сих пор не получили своевременный и надлежащий доступ ко всем важным зонам, включая некоторые части турбинных залов, изоляционные ворота водоема-охладителя ЗАЭС и открытый распределительный пункт 330 кВ. на соседней Запорожской ТЭС. МАГАТЭ известно об изображениях войска и техники РФ в одном из турбинных залов станции, которые были распространены в соцсетях.

Отмечается, что недавно ЗАЭС начала осушение одного из спринклерных бассейнов 5-го энергоблока с целью его очистки, что продлится около трех недель, после чего будут очищать также спринклерный бассейн 6-го блока.

Ситуация на ЗАЭС - последние новости

Как сообщал УНИАН, из-за последних массированных атак Запорожская атомная электростанция оказывалась на грани блэкаута. За последние два года она уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный.

The Times на днях писало, что Запорожская АЭС может стать новым оружием Путина.

Руководитель спецподразделения ГУР Тимур рассказал, какие задачи выполняла разведка и объяснил, почему так и не удалось вернуть контроль над Запорожской АЭС.

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