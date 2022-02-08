По итогам января 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны дальнего зарубежья.

В течение 2021 года "Газпром" поднял экспортную стоимость газа в три раза.

Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ.

В декабре 2021 года цена, по которой "Газпром" экспортировал газ, составляла $517,8 за тысячу кубов. В декабре 2020 года она составляла $156,6 за тысячу кубометров.

Средняя экспортная цена "Газпрома" за 2021 год составила $272,8 за тысячу кубометров.

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При этом физический объем экспорта газа в 2021 году вырос всего на 0,5% по сравнению с 2020 годом — до 203,5 млрд кубометров.

Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа в 2021 году выросли более чем вдвое в годовом выражении, до $55,5 млрд.

Ситуация с газом в Украине:

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

28 января 2022 года премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует в первом квартале 2022 года получить около 3,3 миллиарда метров кубических газа собственной добычи.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на конец января 2021 года составляли 21,2 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

1 февраля Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии. Это направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже и в случае отсутствия транзита.

1 февраля 2022 года "Газпром" в два раза увеличил транзит газа через территорию Украину, до 107 млн куб. м. в сутки.

Ситуация с газом в Европе: