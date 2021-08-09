По данным Минэкономики, средняя цена импортного газа в июле выросла на 7%.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в июле 2021 года, по сравнению с июлем 2020, выросла в 2,5 раза и составила 357,32 долл. за тысячу кубометров, при этом за июль его стоимость выросла на 7%.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономики, со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

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"Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 июля 2021 года, которая составляет 9746,82 грн, или 357,32 долл., за 1 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

Таким образом, за год стоимость ввозимого в Украину газа выросла в 2,5 раза. В июле 2020 года цена была на уровне 140,6 долл. за тыс. куб. м.

Цена газа в Украине: что необходимо знать

Средняя цена импортного природного газа в Украине в июне 2021 года составила 334,06 долл. за тысячу кубометров, за месяц его стоимость выросла на 15%.

2 августа цена на газ в Европе выросла до нового исторического максимума, достигнув 42,1 евро за мегаватт-час. При переводе в стоимость за кубический метр цена газа составляет 525 долларов за тыс. кубометров.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, приведенная стоимость природного газа на европейских хабах до границы с Украиной на 3 августа составила 18,14 тыс. грн за тысячу кубометров.

Автор: Анна Бредихина