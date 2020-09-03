Государственное предприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, за 8 месяцев 2020 года реализовало Гарантированному покупателю 33,8 млрд кВт-ч электроэнергии по установленным в рамках специальных обязательств (ПСО) ценами на общую сумму в 18,4 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении компании.
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Рыночная цена
Сообщается, что по приблизительным подсчетам, средняя рыночная стоимость этой электроэнергии превышает 38 млрд грн.
В 2019 году по установленной ПСО цене было реализовано 32,5 млрд кВт-ч электроэнергии на общую сумму 18,3 млрд грн. Приблизительная рыночная стоимость этого объема электроэнергии во второй половине 2019 года составляла более 45 млрд грн.
Новый рынок электроэнергии
Таким образом, с 1 июля 2019 года, когда заработал новый рынок электрической энергии, «Энергоатом» в рамках ПСО поставил для бытовых потребителей 66,3 млрд кВт-ч электроэнергии на сумму 36,7 млрд грн, гарантировав населению доступность ее цены.
Спецобязательства
Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.
По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.
Кабинет министров возложил на «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» специальные обязательства для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии. В частности, компании обязаны реализовывать часть отпущенной электроэнергии по регулируемой цене для нужд населения.
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