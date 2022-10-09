При условии выполнения всех действий вы получаете начисление скидки в 1% на следующий платеж.

В "Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, в каком случае потребители могут получить скидку при оплате за газ.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Напоминаем, что каждый клиент имеет возможность получить скидку 1%. Вот два простых шага для ее начисления", - говорится в сообщении.

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Нужно произвести полную оплату счета до 15 числа текущего месяца. Оплатить необходимо в личном кабинете my.gas.ua или в чат-боте GASUA.

В компании обратили внимание на то, что скидка не суммируется и начисляется при условии отсутствия задолженности. То есть оплатить необходимо всю сумму с копейками.

"При условии выполнения всех действий вы получаете начисление скидки в 1% на следующий платеж", - добавили в "Нафтогазе".

Смена поставщика газа украинцам: что известно

С 1 мая почти 10 млн пользователей газа в Украине были переведены на обслуживание в "Нафтогаз Украины" из-за того, что местные газовые компании не смогли выполнять свои функции.

Таким образом, "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" сейчас обслуживает более 12 млн бытовых потребителей газа. Компания контролирует более 80% распределения газа в стране, 98% поставки населению и 100% поставки газа для теплокоммунэнерго.

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