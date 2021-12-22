По его словам, "Нафтогаз" уверяет, что все контрактные объемы газа тепловикам будут поставлены.

Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал возможность отключение тепла в домах украинцев на новогодние праздники из-за нехватки газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал журналистам во время первого пуска нового гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС (Николаевская область).

Читайте такжеВ Минэнергетики заявили, что знают, как пройти отопительный сезон

Я попросил чтобы предоставили цифры. НАК "Нафтогаз" уверяет, что контракты заключены (с теплокоммунэнерго - УНИАН) и объемы будут те, которые нужны", - сказал он.

"К сожалению, очень много манипуляций на этой теме" -, добавил Галущенко.

Прогноз по отключению тепла:

20 декабря 2021 года межотраслевая ассоциация по развитию систем теплоснабжения "Укртеплокоммунэнерго" заявила, что жители многих украинских городов могут остаться без тепла на новогодние праздники из-за нехватки газа у предприятий теплокоммунэнерго.

Запасы газа: