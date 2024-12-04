Американская компания Westinghouse Electric Company выразила поддержку планам Украины по расширению атомной энергетики через строительство новых генерирующих мощностей.

"Мы поддерживаем эти амбициозные стремления Украины и готовы оказать необходимую помощь для их реализации вместе с нашим долгосрочным партнером - НАЭК "Энергоатом". Мы гордимся нашим партнерством и с нетерпением ждем возможности способствовать развитию безопасной ядерной энергетики для Украины", - говорится в официальном сообщении компании.

На этой неделе Верховная Рада Украины планирует рассмотреть и принять законопроект о завершении строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Видео дня

Напомним, решение о достройке этих блоков правительство приняло еще в апреле 2024 года. На сегодня энергоблок №3 готов на 80%, а энергоблок №4 - на 25%.