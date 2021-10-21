Оператор ГТС Украины подал заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока-2". Раньше это же сделал "Нафтогаз Украины".
Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора.
"Сертификация Nord Stream-2 AG нарушит права и коммерческие интересы Оператора ГТС Украины, что является основанием для нашей заявки к немецкому регулятору", – пояснил гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.
Он подчеркнул, что "Северный поток-2" не направлен на диверсификацию маршрутов транспортировки газа и угрожает безопасности поставок газа в Европу.
Читайте такжеЕвропу охватил газовый кризис из-за шантажа со стороны России - ШмыгальМакогон пояснил, что российский трубопровод добавляет огромное количество ненужной дополнительной мощности для транзита газа из России в Европу к имеющимся мощностям, которые уже недостаточно используются, в частности, речь идет об украинской газотранспортной системе, что находится в хорошем техническом состоянии и имеет почти втрое большую мощность, чем "Северный поток-2".
"Северный поток-2" не диверсифицирует транзитные маршруты, а наоборот – вытеснит украинскую газотранспортную систему как один из имеющихся маршрутов и переключит основную часть транспортировки газа из России в Европу в узком коридоре Балтийского моря, где газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" будут функционировать параллельно", – отметил гендиректор оператора ГТС.
В Брюсселе допустили, что Украина может технически затянуть сроки сертификации газопровода, если будет участвовать в обсуждении.
"Северный поток-2": что необходимо знать
Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.
Оператором трубопровода является компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
США ввели против подрядчиков строительства ряд санкций, из-за чего в свое время работы по сооружению газопровода прекращались.
2 сентября после встречи с президентом США Джозефом Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.
10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".
23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".
4 октября 2021 года компания-оператор российского газопровода "Северный поток-2" начала заполнять первую ветку газом.
По состоянию на 18 октября первая нитка газопровода "Северный поток-2" была заполнена техническим газом.