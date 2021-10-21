В Брюсселе допускают, что Киев может технически затянуть сертификацию российской "трубы".

Оператор ГТС Украины подал заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока-2". Раньше это же сделал "Нафтогаз Украины".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора.

"Сертификация Nord Stream-2 AG нарушит права и коммерческие интересы Оператора ГТС Украины, что является основанием для нашей заявки к немецкому регулятору", – пояснил гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Он подчеркнул, что "Северный поток-2" не направлен на диверсификацию маршрутов транспортировки газа и угрожает безопасности поставок газа в Европу.

Читайте такжеЕвропу охватил газовый кризис из-за шантажа со стороны России - ШмыгальМакогон пояснил, что российский трубопровод добавляет огромное количество ненужной дополнительной мощности для транзита газа из России в Европу к имеющимся мощностям, которые уже недостаточно используются, в частности, речь идет об украинской газотранспортной системе, что находится в хорошем техническом состоянии и имеет почти втрое большую мощность, чем "Северный поток-2".

"Северный поток-2" не диверсифицирует транзитные маршруты, а наоборот – вытеснит украинскую газотранспортную систему как один из имеющихся маршрутов и переключит основную часть транспортировки газа из России в Европу в узком коридоре Балтийского моря, где газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" будут функционировать параллельно", – отметил гендиректор оператора ГТС.

В Брюсселе допустили, что Украина может технически затянуть сроки сертификации газопровода, если будет участвовать в обсуждении.

"Северный поток-2": что необходимо знать

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

Оператором трубопровода является компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

США ввели против подрядчиков строительства ряд санкций, из-за чего в свое время работы по сооружению газопровода прекращались.

2 сентября после встречи с президентом США Джозефом Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".

4 октября 2021 года компания-оператор российского газопровода "Северный поток-2" начала заполнять первую ветку газом.

По состоянию на 18 октября первая нитка газопровода "Северный поток-2" была заполнена техническим газом.

Автор: Яна Ставская