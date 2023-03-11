Газовоз "Лех Качиньский", принадлежащий польской компании PKN Orlen, впервые доставил в терминал в городе Свиноуйце партию в 70 тысяч тонн газа.

На фоне массовых антироссийских санкций, Польша впервые в истории сама себе доставила партию сжиженного природного газа из США.

Сегодня газовоз "Лех Качиньский", принадлежащий польской компании PKN Orlen, впервые доставил в терминал в городе Свиноуйце партию в 70 тысяч тонн газа, сообщает РАР.

Как заявил вице-премьер-министр Польши Яцек Сасин, политика энергетической независимости Польши от поставки сырья из России была инициирована бывшим президентом Лехом Качиньским. "Польша является независимым и энергетически суверенным государством", - отметил Сасин.

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Gazowiec "Lech Kaczyński" dostarczył do Świnoujścia pierwszy transport LNG ze Stanów Zjednoczonych. pic.twitter.com/sz7N9715wx — Biznes INTERIA.PL (@BiznesINTERIAPL) March 11, 2023

Польские газовозы

Газовоз "Лех Качиньский" – это первый из восьми запланированных газовозов Польши. Судно было спущено на воду в середине декабря 2022 года. Второе судно серии - "Гражина Гесицкая" - проходит ходовые испытания у берегов Южной Кореи. Еще два газовоза будут поставлены в 2024-м, остальные – годом позже.

Каждый из газовозов имеет длину почти 300 метров и, как предполагается, будет перевозить 174 тысяч кубометров, или около 70 тысяч тонн сжиженного газа, что эквивалентно примерно 100 миллионам кубометров газа в летучем состоянии.

17 марта 2022 года Польша заявила о том, что срок действия долгосрочного контракта с Россией на закупку газа заканчивается в декабре 2022 года и новых сделок с агрессором больше не будет.

1 октября 2022 года польша начала получать норвежский газ через новый трубопровод.

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