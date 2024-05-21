Специалисты говорят, что для промышленности отключение света является большей проблемой, чем для населения.

Отключения электроэнергии в Украине не только создают дискомфорт для гражданского населения, но и затрудняют производство оружия. Об этом пишет The New York Times.

"Это однозначно тормозит производство и оно становится дороже. Гражданским жителям легче выжить без электричества, но для военного производства во время войны критически важно его иметь", - говорит Александр Дмитриев, который координирует работу по обеспечению военных вооружением и другой техникой.

Кроме импорта электроэнергии от соседей, Украина просит у западных партнеров помощи в виде оборудования для электросетей. В частности компания ДТЭК начала кампанию с просьбой к странам ЕС передать Украине подержанное оборудование, которое им больше не нужно.

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"Быстро приобрести или заказать производство нового оборудования невозможно. Единственный способ - получить подержанное оборудование из стран, которым оно больше не нужно, и для этого нужна только их политическая воля", - сказал представитель компании Павел Белодед.

Электрооборудование, которое можно использовать в Украине, есть у стран Восточной Европы, входивших когда-то в соцлагерь. Многие из них уже начали работать над его передачей.

На фоне призывов властей к бизнесу и гражданам экономно потреблять электроэнергию, украинские предприниматели выражают беспокойство из-за постоянных отключений электроэнергии.

"Когда дома отключают электроэнергию, моя семья к этому подготовилась. Я больше всего боюсь, что на работе нет электроэнергии, я не смогу обойтись без электричества", - рассказал изданию предприниматель, занимающийся портновским бизнесом.

Проблемы с электроэнергией в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, во вторник, 21 мая, диспетчерский центр "Укрэнерго" отменил ограничения на потребление во всех областях с 11:00 до 17:00. Это стало возможным благодаря уменьшению облачности во всех регионах.

В "Укрэнерго" попросили потребителей по возможности перенести запланированные на вечер или на ночь пользования энергоемкими приборами на эти дневные часы. Отмечается, что дефицит в энергосистеме уменьшился, поскольку промышленные и крышные солнечные электростанции увеличили объемы производства.

Вечером графики почасовых отключений будут действовать во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 17:00 до 24:00.

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