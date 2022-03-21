В связи с военным вторжением России на территорию Украины нефтесервисная компания Baker Hughes (США) останавливает инвестирование в новые проекты в России.
Решение было принято советом директоров Baker Hughes. Об этом говорится на сайте компании.
"Кризис в Украине вызывает серьезную обеспокоенность, и мы решительно поддерживаем дипломатическое решение. Мы осуждаем насилие и сочувствуем людям и семьям пострадавших", — заявил СЕО компании Лоренцо Симонелли.
Также гендиректор нефтесервисной Schlumberger (Франция) Оливье ле Пеш сообщил, что "компания немедленно приостанавливает новые инвестиции и внедрение технологий" в России.
"По мере развития ситуации мы оценивали наш путь вперед и решили немедленно приостановить новые инвестиции и развертывание технологий для наших операций в России", — заявили в компании.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 14 марта 209 компаний полностью ушли с российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, 378 ограничили работу частично.
- По состоянию на 17 марта в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и их склады, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и тому подобное. Кроме того, потеряно более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушено/выведено из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и тому подобное.
- По состоянию на 17 марта общая сумма убытков, нанесенных Украине Россией составляла 62,6 млрд долл.