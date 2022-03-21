Schlumberger немедленно приостанавливает новые инвестиции и внедрение технологий в России.

В связи с военным вторжением России на территорию Украины нефтесервисная компания Baker Hughes (США) останавливает инвестирование в новые проекты в России.

Решение было принято советом директоров Baker Hughes. Об этом говорится на сайте компании.

"Кризис в Украине вызывает серьезную обеспокоенность, и мы решительно поддерживаем дипломатическое решение. Мы осуждаем насилие и сочувствуем людям и семьям пострадавших", — заявил СЕО компании Лоренцо Симонелли.

Также гендиректор нефтесервисной Schlumberger (Франция) Оливье ле Пеш сообщил, что "компания немедленно приостанавливает новые инвестиции и внедрение технологий" в России.

"По мере развития ситуации мы оценивали наш путь вперед и решили немедленно приостановить новые инвестиции и развертывание технологий для наших операций в России", — заявили в компании.

Война против Украины: