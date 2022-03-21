Украину покинули более трех миллионов граждан, отметил советник главы Офиса президента.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что в Украине 11-12 млн стали вынужденными внутренними переселенцами.

Об этом Подоляк сообщил в микроблоге Twitter.

"Более 3 млн украинцев вынуждены были уехать в европейские страны. Всего вынужденных внутренних переселенцев, которые из-за войны покинули свои города, свою работу, - 11-12 млн. Просто осознайте эту цифру! РФ разрушает жизни миллионов людей. Это еще не глобальная гуманитарная катастрофа?" - подчеркнул он.

20 марта стало известно, что Кабмин разработает социальный пакет для поддержки внутренне перемещенных лиц, которым регулируются вопросы социальных выплат, трудоустройства, а также размещения лиц, которые потеряли или вынужденно покинули свое жилье.

Напомним, около 5: 00 утра 24 февраля РФ ворвалась на территорию Украины.

Российский президент Владимир Путин назвал войну с Украиной "военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" наше государство.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что с утра 24 февраля по состоянию на 19 марта в организации зафиксировали гибель в Украине 902 гражданских лиц, а ранения получили 1 459 мирных жителей.

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