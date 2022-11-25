Глава "Энергоатома" заверил, что через два дня вся мощность АЭС полностью будет восстановлена.

Сложность запуска энергоблоков атомных электростанций, которые вынужденно остановись из-за срабатывания аварийной защиты после обстрелов, заключается в длительном времени поднятия мощности.

Об этом заявил президент "Энергоатома" Петр Котин в эфире одного из телеканалов.

"Большинство нашей генерации возобновлено, она работает. Но, тут такая ситуация, что если станция садится полностью на ноль, то не так быстро можно ее поднять. Ей необходим пар, которого нет потому, что блоки не работают и восстановление занимает одни-двое суток", - сказал он.

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Таким образом, постепенно блок за блоком "Энергоатом" восстанавливает мощности.

"Через два дня вся наша мощность полностью будет восстановлена", - пояснил Котин.

Он отметил, что атомная станция фактически после обстрела имеет достаточный запас прочности, чтобы потом возобновить свою работу. Но важно сделать все, чтобы ракеты не долетали до АЭС.

Война в Украине: ракетные удары РФ по энергосистеме

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии.

Также сообщалось об отключении электроэнергии в соседней Молдове.

По данным НАЭК "Энергоатом", по состоянию на вечер 23 ноября на трех украинских атомных станциях из-за обстрелов сработала аварийная защита, из-за чего все энергоблоки этих АЭС были отключены. Речь идет о Ривненской, Пивденноукраинской и Хмельницкой АЭС.

Сейчас АЭС постепенно восстанавливают свои мощности.

По всей стране происходят аварийные отключения электропитания у потребителей.

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